Fernando Alonso, sobre las condiciones de la Fórmula 1: "Es un deporte duro, no es fútbol"

El Gran Premio de Las Vegas ya ha llegado para revolucionar, desde fuera, el Mundial de la Fórmula 1 con todas las peculiaridades que podrán vivir aficionados y pilotos. En los días previos a la cita, Fernando Alonso ha hablado sobre el circuito y sobre las condiciones a las que se enfrentan los pilotos durante todo el campeonato.

El piloto de Aston Martin ha afirmado que "sería bonito ganar la primera carrera en esta nueva era en Las Vegas", pero cree "que es improbable que ocurra". "No es un circuito que esté entre los favoritos por nuestra parte, a la hora de que se adapte bien el paquete que tenemos ahora. Sinceramente, no creo que suceda".

"Cada vuelta será distinta y habrá que adaptarse a una pista urbana de alta velocidad y muy baja carga aerodinámica", ha afirmado el piloto español sobre la carrera de este fin de semana.

Alonso ha admitido que "los títulos de pilotos y constructores están decididos para Red Bull y todos venimos con la mentalidad de disfrutar en este final de carreras. Tenemos los Libres para construir toda a confianza posible y no tengo demasiada presión".

El bicampeón del mundo reconoce que este circuito no está "entre los favoritos" para los pilotos de Aston Martin "a la hora de que se adapte bien el paquete que tenemos ahora".

El asturiano también ha hablado sobre las condiciones a las que se enfrentan los pilotos de la Fórmula 1. Tras ser preguntado por el jet-lag, Alonso ha sido rotundo: "No, no está bien, pero así es. Es un deporte duro, no es fútbol".

Además, ha pedido que de cara al futuro se cambie la agenda habitual de los pilotos. "Creo que, en lugares como éste y con el nivel la inversión que se ha hecho, los promotores y la gente merecen un show extra en el fin de semana y estoy conforme en hacer un extra para esta carrera. Pero a cambio habría que reducir los compromisos con la prensa, sobre todo los jueves, donde nos preguntan cosas para las que no tenemos respuesta como ahora", ha dicho.

"Es un día en el que quiere conocer la pista y revisarla y adaptarte y las rueda de prensa, las ruedas de televisiones y luego más entrevistas cara a cara, no ayudan. Estaría mejor ayudar y aportar a los promotores el jueves, y tener algo extra con ellos y el público, y quizá hablar con la prensa a partir de los viernes, tras los libres", ha sentenciado.