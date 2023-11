Rafa Nadal zanja el debate con Djokovic: "No voy a ganar más Grand Slams que él"

Más de un año y medio ha pasado ya desde que Novak Djokovic y Rafael Nadal se vieran las caras en la pista por última vez (Roland Garros 2022), pero ello no ha impedido que su eterna rivalidad siga viva. Ahora la batalla se ha trasladado al relato, a la discusión sobre la carrera de títulos de Grand Slams, tema del que Nadal no quiere escuchar ni una palabra más tal y como zanjó este miércoles en su última comparecencia pública.

El tenista manacorí todavía no se atrevió a poner fecha a su regreso a pesar de que aseguró que la mejora física es notable, aunque sí puso orden en torno a sus prioridades a la hora de volver a la competición. Nadal tiene muy claro que la carrera por ser el jugador con más títulos de Grand Slam ya no es para él.

"No estamos en esa tesitura. Creo que vivo una realidad muy distinta actualmente. Llevo un año sin jugar y, para mí, el éxito personal, que al final normalmente suele ser más potente que lo que es el éxito general, es mantener la ilusión de volver a jugar", manifestó.

Eso sí, todos conocemos la ambición de Nadal y él mismo ha aclarado en varias ocasiones su deseo de seguir siempre que sea a un buen nivel competitivo. Atendiendo a eso, Rafa tampoco se atrevió a descartarse como candidato a ganar títulos.

"Después, las cosas nunca se saben. Intuyo que va a ser muy difícil recuperar un nivel muy alto de tenis. Pero bueno, si no tuviera la ilusión de intentar ser competitivo, pues probablemente no estaría haciendo todo lo que he hecho durante estos últimos meses, todo el esfuerzo que supone a la edad que tengo, y después de tener una carrera muy larga, que los años pesan", se sinceró el exnúmero 1 del mundo, de 37 años.

Me voy a dar la oportunidad de disfrutar

En cualquier caso, el tenista se queda con el disfrute del camino recorrido hasta ahora. "La ilusión de volver a jugar la tengo y eso para mí ya es una satisfacción personal grande. No voy a ganar más 'Grand Slam' que Novak Djokovic; no va a ser el caso. Pero sí que me voy a dar la oportunidad de intentar volver a disfrutar", concluyó el ahora número 664 del ranking ATP.