La pesadilla de la familia Rashford: detienen al hermano del jugador del Manchester United por violencia doméstica

La familia de Marcus Rashford, actual jugador del Manchester United, no está pasando por su mejor momento personal. El '10' de los Diablos Rojos, durante los últimos meses, ha protagonizado varias escenas polémicas que lo han colocado en el punto de mira de su entrenador Erik ten Hag, el cual calificó como "inaceptable" la última fiesta de cumpleaños que realizó el futbolista inglés tras perder por 3-0 ante el Manchester City.

Días después de este suceso, la familia Rashford vuelve a sufrir un nuevo revés: Dane, agente de jugadores profesionales de fútbol y hermano de Marcus, ha sido detenido en Miami por una supuesta violencia de género, según indica The Telegraph. Según el medio británico, los hechos se produjeron el pasado 20 de octubre en Miami Beach, lugar donde se encontraba de vacaciones la familia del detenido.

Sin embargo, Dane Rashford no se encuentra en prisión después de pagar, una semana después, una fianza de 1.500 dólares. Los hechos por los que fue arrestado tienen que ver con un delito menor de agresión, el cual entra en la categoría de violencia doméstica, por lo que tendrá que esperar hasta el próximo 27 de noviembre para acudir a la primera vista del juicio.

La presunta víctima puso una orden de alejamiento

Asimismo, el mayor de los hermanos Rashford (31 años), Dane, ha recibido una orden de alejamiento de la presunta víctima que debe cumplir hasta que se celebre el proceso judicial en el estado de Florida, Estados Unidos.

"El caso aún está abierto, por el momento no he podido localizar a la víctima. Nuestra oficina está intentando contactar con la embajada del Reino Unido porque necesitamos permiso para hablar con la víctima", añadió al periódico británico Daysi Vega, fiscal estatal del condado de Miami. Asimismo, reconoció que no está "segura de si se han ido o no del país".

La familia Rashford, así como el propio Marcus y el Manchester United, no ha querido hacer ningún tipo de comentario al respecto a raíz de estas informaciones que llegan desde tierras estadounidenses, por lo que deberán de esperar a la sentencia definitiva del Tribunal de Justicia.