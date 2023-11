Ancelotti responde a Piqué: "Vive en su mundo, ningún madridista olvidará la Decimocuarta"

El técnico italiano Carlo Ancelotti compareció en rueda de prensa después de la contundente victoria del Real Madrid ante el Braga (3-0). El entrenador madridista alabó el buen partido de Brahim Díaz, explicó la nueva suplencia de Arda Güler y el abrazo con Lunin y, además, también quiso aprovechar el momento para contestar a Gerard Piqué.

"Piqué vive en su mundo que no es el mundo del madridismo y no habrá ningún madridista que se pueda olvidar de la Decimocuarta. Se recordará toda la vida", añadió Carletto, haciendo referencia a las últimas palabras del exjugador del Barça diciendo que "la última Champions del Madrid no la recordará nadie".

Asimismo, el entrenador italiano hizo autocrítica con la situación de Brahim Díaz y reconoció que durante los últimos meses "podía haber jugado un poco más, pero en su posición estaba un inspirado Jude Bellingham", un jugador que se ha convertido en uno de los pilares del esquema de Ancelotti y en la sensación del fútbol mundial.

El entrenador del conjunto blanco también explicó el cambio en la portería minutos antes de dar inicio el encuentro: "Kepa ha tenido una molestia en el calentamiento y Lunin nos ha ayudado a ganar el partido porque ha hecho una parada determinante en el penalti, muy seguro con el balón. La plantilla es muy sana y nos permite pelear todas las competiciones".

Por último, el italiano fue preguntado por una nueva ausencia de Arda Güler. El jugador turco, que sigue sin debutar con el Real Madrid, está introduciéndose, según Carletto, poco a poco "en la dinámica del grupo". "Estamos teniendo cuidado con él. Ha empezado a entrenar después de una lesión muy larga. Tendrá su tiempo cuando esté al 100%", finalizó el técnico Ancelotti.