España se queda sin Pablo Maffeo: Scaloni lo citará para su Argentina

El defensa Pablo Maffeo, que milita actualmente en el Mallorca, defenderá los colores de Argentina por expresa petición de Lionel Scaloni, el seleccionador de la albiceleste. El futbolista español tiene triple nacionalidad.

El jugador de 26 años, nacido en Sant Joan Despí (Barcelona), ha recibido la llamada de Argentina y podría hacerlo puesto que su madre nació en dicho país, a pesar de que defendió la camiseta de España en nueve ocasiones en las categorías sub-16, sub-17 y sub-21.

Aún faltan por resolverse varios trámites burocráticos, pero el futbolista bermellón podría entrar ya en la convocatoria para los partidos ante Uruguay y Brasil, que se disputan el 17 y 22 de noviembre.

Lionel Scaloni ha estado siguiendo los pasos de Maffeo en el Mallorca desde cerca, pues el seleccionador argentino reside precisamente en la isla. De confirmarse, el futbolista español competirá con Nahuel Molina, del Atlético de Madrid, y Montiel, exjugador del Sevilla, por la titularidad.

De esta manera, el del Mallorca no podría cumplir uno de sus grandes deseos. "Ese es uno de mis sueños, que me llame la Selección. Es verdad que también podría jugar con Italia o Argentina, pero sería un sueño que la Selección española me llamase. Es uno de los sueños que quiero y ojalá pueda cumplirlo", afirmó hace un año en una entrevista en Marca.