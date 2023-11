Un futbolista cae desplomado tras una brutal agresión durante un partido en Alicante: "Mi hijo se moría"

El duelo entre el el Santa Pola 'A' y el Jove Español 'B' del grupo ocho de la 1ª regional de juveniles del pasado sábado pudo acabar en tragedia después de que una brutal agresión terminara con un joven jugador tirado en el camp inconsciente, con convulsiones y finalmente hospitalizado con pérdida de memoria.

Así lo desveló este martes Cope Alicante, que informó del suceso ocurrido en los instantes finales del partido celebrado el sábado. Corría el minuto 87 cuando Enzo, jugador del Jove, sufrió presuntamente una agresión con el codo de un rival y cayó desplomado. Alejandro Serna Vázquez, colegiado del partido, no advirtió el golpe, pero detuvo de inmediato el encuentro al ver al joven en el suelo, y a partir de ahí empezó la agonía.

Enzo, de apenas 17 años, permanecía "inconsciente" -como figura en el acta del colegiado que suspendió el partido de inmediato- y convulsionando sobre el césped, y pronto se produjo una invasión de campo de unas 200 personas, entre ellas su madre, Noemí Ferreira, quien narró lo acontecido en un espacio de la emisora de radio antes mencionada.

"Fueron 15 o 20 minutos, pero a mí me parecieron horas", dijo la madre del jugador. "Veía a mi hijo que se moría. Le cogí del brazo y no respondía, no tenía fuerza. Llegamos al hospital y no se acordaba de nada, ni de su nombre, ni de quién era yo", narró una Noemí segura de la intencionalidad de la agresión del rival.

Ahora, tal y como aseguró la madre, el joven se encuentra en proceso de recuperación en su domicilio."Tiene dolores de cabeza, se marea al levantarse, ganas de vomitar. Si sigue así volveremos al hospital para más pruebas", aseguró.

El club toma medidas tras los hechos

Tras los lamentables hechos acontecidos en el césped, el Jove Español no ha tardado en tomar medidas. El club, perteneciente a la Federación de Fútbol de la Comunidad de Valencia, ha mandado un escrito al organismo señalando la antideportiva maniobra del futbolista y acusa al colegiado de "hacerse el loco" tras ver al jugador en el suelo. "Directamente suspendió el encuentro y se marchó al vestuario", recrimina el Jove en el escrito.

Además del pronunciamiento del club ante el organismo federativo, Noemí, madre del jugador, ha denunciado los hechos ante la Guardia Civil, según informa Cope.