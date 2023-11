El capo que roba en mansiones de futbolistas: "He parado a gente que quería asaltar la casa de Messi, porque le quiero y punto"

Los robos en las casas de los futbolistas son cada vez más comunes. Están medidos al detalle, pues suponen un gran botín para los ladrones, que en la mayoría de los casos forman parte de una mafia. Así lo demuestra la versión que ahora ha contado uno de los mandamases en El Español.

En una entrega titulada 'Yo robé en casa de Ronaldo, de Cruyff y no quise hacerlo en la de Messi' del podcast Sumario Abierto, del citado periódico, el periodista Carlos Quílez habla con "un capo de la mafia albano-kosovar que se dedica desde hace más de 20 años al robo de viviendas de alto standing y que ha llegado a controlar un ejército de ladrones de más de 100 hombres".

El individuo, que se encuentra en busca y captura, reconoce al periodista que, junto a su ejército de ladrones, ha entrado a robar en las casas de futbolistas de más alto nivel.

"Yo sí he sido el que ha robado en casa de Cristiano Ronaldo en Portugal. Yo sí he sido el que ha robado a Johan Cruyff en Barcelona", afirmó también el delincuente en el programa Y ahora Sonsoles.

En noviembre de 2021 asaltó la casa del exculé. "Allí cogí un reloj que era de Dennis Bergkamp, unas cositas de Hermes... y como 20.000 euros de botín. Era una casa secundaria. No tenía cámaras de seguridad ni alarmas. Al entrar me di cuenta de quién era la casa", relató.

También entraron a una casa de Cristiano Ronaldo en 2020, aunque estuvieron "detrás también del robo" a una vivienda del portugués "en Madeira, pero el botín no era interesante".

Entre todas las estrellas del fútbol que ha podido robar, en la casa de Leo Messi en Castelldefels no lo ha hecho por admiración, a pesar de que se lo ofrecieron "hace más de un año".

"He parado unas cuantas veces a gente que quería asaltar la casa de Messi. Lo he hecho y estoy orgulloso. Por respeto a Messi no lo he hecho. Porque le quiero, y punto", explicó.

La clave de sus robos

Además, el capo tiene claro cuál es uno de los hechos que le facilitan el trabajo: "Las redes sociales son el enemigo número uno de la gente famosa". Y, a partir de ellas, puede configurar su plan.

"Una vez que lo tengo localizado, lo sigo, lo persigo, puede ser meses... Hasta que no hay ninguna persona dentro", asegura. Para ello cuenta con la ayuda de 'El Santo', figura muy importante para él que cobra el 30% del botín: "Yo no puedo localizar en España a cualquier objetivo si alguien no me lo dice. Esta gente es 'el Santo'. Son gente que nos buscan, nos contratan, nos dan detalles. Puede ser familiar, puede ser de limpieza, puede ser amigo suyo...".

Se desmarca del robo a Ramos y Pilar Rubio

A principios de octubre, mientras Sergio Ramos se encontraba disputando un partido con el Sevilla, entraron a robar a su casa, en la que se estaban los cuatro hijos de la famosa pareja.

Ante la posibilidad de relacionar a este capo con dicho robo, él se desmarca públicamente de ello y, además, advierte: "Saben perfectamente quién les robó".