La confesión de Jennifer Hermoso tras el beso de Rubiales: "He llegado a recibir amenazas"

Tras la vuelta de las aguas a su cauce en la selección femenina de fútbol después de meses de tormenta, Jennifer Hermoso ha confesado el proceso de 'vuelta a la normalidad' vivido a partir del beso de Rubiales en la entrega de premios del Mundial de Australia y Nueva Zelanda. La delantera madrileña lo hizo en una entrevista exclusiva publicada por la revista GQ este lunes, una conversación en la que la futbolista aseguró haber lidiado con "amenazas" tras lo ocurrido en la ceremonia y el vendaval mediático posterior.

La delantera del Pachuca mexicano no se dejó nada en el tintero en la larga entrevista, texto marcado por las duras confesiones relativas a todo lo ocurrido tras la conquista del Mundial. "He tenido que asumir las consecuencias de un acto que no provoqué, que no había elegido ni premeditado. He llegado a recibir amenazas, y eso es algo a lo que no te acostumbras nunca", aseveró en la publicación antes mencionada.

Desde su punto de vista, todo lo ocurrido parte de situaciones "que no han sido normales nunca", y que precisamente por ello cree que "se ha generado tanto revuelo" y "daño" dirigido hacia ella. Así, la delantera sigue trabajando psicológicamente para superar una situación desbordante.

"Estas semanas han sido muy difíciles. Tener que contarlo una y otra vez me estaba haciendo mucho daño. Pero sé que lo tenía que soltar de alguna manera. Sigo trabajando en ello con la ayuda de mi psicóloga, con la que llevo muchos años. Para mí, la salud mental es tan importante como el entrenamiento diario, como las horas que tengo que dormir para poder salir al campo. Gracias a ella me siento fuerte y no estoy derrumbada o pensando en no querer jugar más a fútbol. No he perdido la ilusión", celebró.

En cualquier caso, Hermoso sabe que su sufrimiento no ha sido en vano, y está dispuesta a llegar hasta el final. "Ahora, como campeonas, se nos escucha más. A nivel personal, no peleo por un estatus. Para mí, mi vida es mi barrio, mi familia, mi gente, las cosas más básicas. Nunca haré nada solo por ganar más dinero. Poder luchar por esto es otro orgullo y ahí sí que quiero hacerme notar. Si tengo que poner mi cara para conseguir un cambio, adelante", admitió valiente.

Somos más conscientes de lo que significa la palabra feminismo

Y es que, tal y como confesó, el revuelo causado tras el beso de Rubiales ha permitido a las jugadoras tomar conciencia de la magnitud de su ejemplo. "Con todo lo que ha pasado, creo que muchas de nosotras hemos sido más conscientes de lo que realmente significa la palabra 'feminismo', incluidas muchas amigas y familiares. Nosotras, en el fútbol, hemos vivido en primera persona la lucha por la igualdad. Nos han llamado caprichosas. Siempre se ha dicho que queríamos cobrar igual que los chicos y no era verdad. Simplemente queríamos lo más básico: tener un salario mínimo, que se nos respetara y se nos diera la oportunidad de poder hacer algo muy grande. En cuanto la hemos tenido, hemos ganado un campeonato del mundo", zanjó al respecto.

Ahora, aliviada tras el paso de un 'huracán mediático' centrado en ella, se limita a disfrutar de ese paso adelante. "A mí siempre me ha gustado estar con la selección, representar a mi país, pero había algo que nunca me dejaba disfrutarlo del todo y si no hubiera pasado esto, todo hubiera seguido igual", celebró.