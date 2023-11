Carles Puyol manda un consejo a Vinícius: "Si cambiase su actitud..."

Carles Puyol, excapitán del FC Barcelona e integrante de la zaga que conquistó el Mundial de Sudáfrica, repasó este lunes la actualidad deportiva en el torneo solidario del Club de Padel Junior Sant Cugat, y no dudó en aconsejar a Vinícius que si "cambiara alguna actitud en el campo" podría ser "más reconocido".

"Es un grandísimo jugador. Me encantaría hablar con él y decirle lo que siento y pienso, y luego os lo diría. Hablaría con él como compañero de fútbol. Marca diferencias y debería ser admirado en todos los campos. En algunas cosas, si cambiase su actitud, tendría más reconocimiento", aseguró con admiración hacia el brasileño uno de los jugadores más nobles vistos sobre el terreno de juego.

"Todos los jugadores deben focalizarse en jugar. Son muchas emociones, tensión... cada vez lo gestionará mejor. Yo no gestionaba igual a los 20 que a los 34... todos tenemos un proceso", exculpó también al brasileño por los momentos de tensión protagonizados en el campo.

Puyol, tranquilo con el 'Caso Negreira'

El exfutbolista también habló del Caso Negreira, el culebrón judicial en el que se debe determinar si el Barça recibió favores arbitrales como contrapartida a los pagos al vicepresidente del CTA durante décadas. Pero Puyol, jugador del club catalán durante los años en los que presuntamente el club se benefició de esa ventaja, no se mostró excesivamente preocupado al respecto.

Nunca noté trato a favor, igual todo lo contrario

"Es un tema que no puedo opinar mucho porque no tengo conocimiento. Pero estoy convencido de que no hemos comprado árbitros, a ver qué dice la Justicia. Estoy muy tranquilo. Nunca noté un trato a favor, igual todo lo contrario... no he sentido nunca que nos ayudaran. Los árbitros tienen un trabajo muy complicado", zanjó sin opinar demasiado sobre la polémica que pone en duda muchos de los éxitos del FC Barcelona de esos años.