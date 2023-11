Arranca la segunda edición del Puerto Vallarta México by UTMB

Este sábado ha dado comienzo la segunda edición del Puerto Vallarta México by UTMB, única etapa oficial y carrera más emblemática en México del UTMB World Series, reconocido como el mejor circuito de trail running del mundo. Un certamen en el que participarán más de 2.000 corredores de 45 países, que ha congregado en la Perla del Pacífico a grandes corredores de trail del país azteca y reconocidos atletas internacionales.

Todos ellos participarán en alguna de las cinco distancias previstas en una prueba que no solo destaca por su carácter deportivo, sino también por ser un escaparate de las riquezas naturales de México, con rutas que atraviesan la Sierra Madre Occidental, territorios sagrados para la cultura wixárika, que resguardan paisajes montañosos y selvas impresionantes:

● Pata Salada 10 K

● Ereno 20 K

● Haramara 33K

● Nakawé 50 K

● Hikuri 100 K

Esta última, la ruta de 100 km (la más larga de la competencia) ha iniciado en el Pueblo Mágico de Mascota, reconocido por su estampa colonial y sus majestuosas sierras. A medida que avanza la carrera, los participantes tendrán el privilegio de apreciar la variedad de climas y escenarios que ofrece México, desde sus pueblos coloniales hasta las icónicas plantaciones de agave, culminando en la playa del icónico malecón de Puerto Vallarta.

La ceremonia de inauguración del Puerto Vallarta México contó con la presencia de Alejandro Ochoa Reyes, director del Puerto Vallarta México by UTMB, además de diversas autoridades del gobierno mexicano, y sirvió para dar la bienvenida a ese par de millares de corredores, de los cuáles el 33% proviene del extranjero y un 34% de los atletas participantes son mujeres.

Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Colombia, Francia, Argentina y España, entre otros países, contarán con gran representación en el Puerto Vallarta México, motivo de orgullo para su director: "Estoy muy contento de que por segundo año consecutivo Puerto Vallarta sea anfitrión de este encuentro deportivo tan importante para la comunidad internacional de corredores de montaña".

"Este año contamos con corredores de 45 países, 10 más que el año anterior. Además, el 34% del total de participantes son mujeres, lo que habla de la inclusión en esta disciplina deportiva. El hecho de que Puerto Vallarta sea la sede de este evento no solo enaltece su nombre, sino que lo posiciona en el circuito de trail running más emblemático del mundo", añadió Alejandro Ochoa Reyes.

Puerto Vallarta México by UTMB es uno de los 36 eventos que conforman el circuito UTMB World Series, el más emblemático del mundo, con eventos en Asia, Oceanía, Europa, África y América, y tiene otra particularidad que lo convierte en una cita imperdible: Se trata del único camino para acceder al UTMB Mont-Blanc.

A la vez, es una ventana para mostrar al mundo las maravillas de México, desde su rica cultura y tradiciones hasta las bellezas naturales de la perla verde del Pacífico mexicano. Un país que contará con muchos representantes propios, como Ricardo Mejía, que compite en los Ereno 20K y es un pionero del skyrunning como un auténtico corredor de montaña; pero también con atletas élite como el español Cristofer Clemente y el peruano Remigio Huaman, que competirán en los 100K Hikuri.

Este año Puerto Vallarta México by UTMB se une a la iniciativa 'UTMB for the Planet', la cual busca crear un impacto positivo en el mundo. A través de esta, dará apoyo a tres valiosas organizaciones locales: Pasitos de Luz, Aves del Paraíso y Ángeles en Libertad, contribuyendo a la construcción de "un futuro sostenible para nuestro deporte, nuestras comunidades y nuestro planeta", como complementó Ochoa Reyes, promotor de la prueba.

Solo los finalistas de Puerto Vallarta México by UTMB obtendrán running stones para entrar en el sorteo de las UTMB World Series Finals 2023, es decir, las carreras UTMB, CCC y OCC del UTMB Mont-Blanc. Los Running Stones son acumulables y cuantos más se acumulen, más probabilidades habrá de obtener una inscripción al UTMB Mont-Blanc 2024.