Los tarahumara, la tribu más legendaria del ultrafondo, lista para hacer historia en Puerto Vallarta by UTMB

Sentados, en una esquina, tímidos hasta no pronunciar más de tres palabras encandenadas. Poco importa, la atención se terminará desviando hacia ellos, sus rostros, sus sandalias, su historia. Son los tarahumara, la tribu de los raramuris, elevados a la categoría de leyenda por aquel libro, 'Nacidos para correr', que narraba la historia más grande jamás narrada.

Ellos habitan en la Sierra Madre, en el estado de Chihuahua, y no han comenzado a gatear cuando ya están corriendo distancias que van más allá de la imaginación: 50 kilómetros para visitar a un familiar... 60 por pura necesidad en busca de alimento. No es un hobby, es simplemente supervivencia que el altavoz literario convirtió en negocio.

Tres de ellos han llegado este fin de semana a Puerto Vallarta para disputar la carrera auspiciada por UTMB en este pequeño rinconcito mágico duchado por el Pacífico. Y en una esquina aguardan los tres a ser presentados: con ustedes Juan Contreras García, que acumuló 420 kilómetros en 66 horas; Silverio Ramírez, que suele ganar cada carrera de 100 kilómetros que disputa y José Eliezer Arcubia, 21 años y ya con un segundo puesto en la ultramaratón de California. La ovación truena pero ellos mantienen la mirada fija en el suelo, como avergonzados por la estela que dejan, imborrable.

"Para nosotros correr es la forma de trasladarnos, yo desde pequeño lo hacía, corriendo o andando a todas partes", relata José, el más joven, que será tarahumara pero conoce mundo: "También me gusta el fútbol y el baloncesto, y mi sueño sería correr la UTMB en Francia".

Es evidente que el libro de Christopher McDougall puso en órbita a una tribu de la que, hasta entonces, nadie sabía. "Todos hemos leído ese libro y la verdad es que nos gustó mucho", comenta José. No en vano, esa salida del anonimato también ha contribuido a desarrollar programas de ayuda a los raramuris, con la recogida de alimentos o bienes de primera necesidad para ayudar a su supervivencia. Desde la propia organización de Puerto Vallarta by UTMB se lleva a cabo una recogida de ropa o zapatillas para enviarles todo tras la carrera.

De momentos, la fama no les ha desviado de su ruta. Su ropa es la misma, no han oído hablar de geles o barritas energéticas -su consumo de la semilla de la chía disparó las ventas de este superalimento- y calzan las sandalias planas que en los portales de subastas alcanzan precios inimaginables si llevan el 'sello tarahumara'. Eso sí, la modernidad también viaja con ellos: José, para correr en Puerto Vallarta por ríos, selvas, arroyos y piedras mil, ha pedido en voz bajita una cosa: si alguien le podría dejar unas zapatillas. No tiene dinero para comprarse un par.