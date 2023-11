¿Massa o Milei? Jorge D'Alessandro se moja en 'El Chiringuito' sobre las elecciones presidenciales en Argentina

El proceso electoral en Argentina, que celebrará su segunda vuelta de las elecciones presidenciales el domingo 19 de noviembre, no está pasando inadvertido ni para el mundo del deporte albiceleste, ni para el resto del planeta en general, en especial por la lucha entre los candidatos Sergio Massa (36,7%) y Javier Milei (30%), los principales triunfadores de la primera vuelta.

El foco mediático está muy encima de la disputa entre Massa, candidato de Unión por la Patri, y Milei, representante de La Libertad Avanza, en especial por la polémica que rodea algunas de las ideas y declaraciones de este último. Por eso, ni siquiera deportistas o periodistas argentinos, en este caso Jorge D'Alessandro, permanecen ajenos a la situación, incluso aunque les separen miles de kilómetros de su hogar.

El tertuliano de El Chiringuito, uno de los más mediáticos del programa, se mojó sobre las elecciones de su país en una rueda de preguntas a la que se sometió el pasado jueves junto a sus compañeros, y tanto su respuesta como sus gestos y las reacciones del resto de contertulios han llamado la atención de las redes sociales.

"¡Qué pregunta, qué dureza!", comenzaba un dramático D'Alessandro su respuesta al ser obligado a elegir entre Massa o Milei, después de meditar por un segundo cómo empezar y llevándose las manos a la cara. "Desde lejos, sabes qué pasa, que yo quiero el cambio. Argentina necesita un cambio", añadió, creando suspense antes de revelar su posicionamiento en las elecciones.

"Quizás Milei no represente..." arrancó el ex entrenador del Atlético de Madrid, que volvió a hacer una pausa para valorar cómo expresar sus ideas, consciente de lo delicado de la cuestión. Josep Pedrerol, mientras tanto, no pudo evitar soltar una breve carcajada por detrás que sobresalió sobre el resto del murmullo del plató.

"Puede que (Milei) parezca un hombre extravagante y tal, pero yo me hago una pregunta..." se corrigió el dos veces ganador del trofeo Zamora con la UD Salamanca, para terminar su intervención con esa pregunta retórica, revelando sus preferencias para la presidencia de la nación albiceleste y generando revuelo en redes sociales: "¿Necesitará Argentina un extravagante en este momento?... Creo que sí".