El testigo que grabó las primeras imágenes de Álvaro Prieto rompe su silencio sobre el vídeo que contradice la versión oficial

El 'caso Álvaro Prieto' sigue rodeado de incógnitas cinco días después del hallazgo de su cuerpo sin vida entre dos vagones de un tren en la estación de Santa Justa, Sevilla. El curso de la investigación aún no ha podido cerrar todas las dudas abiertas en torno al fallecimiento del joven jugador, y ahora una confesión del primer testigo que grabó en imágenes el cuerpo de Álvaro ha puesto en jaque la versión oficial.

Se trata de Mario, un aficionado a los trenes que grabó un vídeo en Santa Justa el viernes 13 de octubre, un día después de la desaparición del joven cordobés, con quien contactó la periodista Sonsoles Ónega durante su programa 'Y ahora Sonsoles' para que explicara todos los detalles de su vídeo viralizado en redes sociales.

"Yo bajé por vacaciones a Andalucía el día 11, porque el 12 tuve una boda y el 13 ya me volvía a Madrid con el AVE de las 16:55 horas que llega a Madrid a las 19:50 horas. Yo de ese tema no tenía ni idea, porque quise desconectar de todo en esos días", explicó Mario antes de profundizar en el motivo por el que el vídeo contradice la versión oficial de las autoridades.

"Grabé seis minutos como cualquier aficionado a los ferrocarriles. Llegué a mi casa, descargué el vídeo y vi todas las noticias de Internet sobre este chico", explica Mario, cuya intención tan solo era difundir imágenes de su pasión, los trenes. El aficionado revisó las imágenes tras conocer la noticia, pero no advirtió nada extraño y las compartió.

"Tras no ver nada, puse el vídeo en mi canal de Youtube y lo puse en un foro de Internet. Me voy a la cama y cuando me levanto por la mañana, veo los comentarios que se fijan en un punto blanco entre los vagones, que resultó ser el joven", cuenta.

La clave del vídeo es que fue grabado el viernes 13 de octubre sobre las 17.00 horas, es decir, apenas un día después de la desaparición del chico, y en él ya se pudo advertir el cuerpo del joven entre los dos vagones. Desde ese mismo día el vídeo circulaba en redes sociales, sin embargo, la víctima mortal no fue hallada hasta el lunes 16.

Hasta ahora, los investigadores han mantenido la teoría de que el cuerpo cayó entre los dos vagones cuando el tren, parado desde hacía semanas, se puso en movimiento. Según estas fuentes, el cuerpo estuvo oculto hasta entonces, y ese fue el motivo de que no fuera hallado antes, versión que ahora choca frontalmente con las declaraciones del autor de este primer vídeo previo a las imágenes emitidas por RTVE.

Durante su intervención en el programa, Mario también ha desvelado que las imágenes no han sido requeridas por los investigadores. "No, lo tengo solo yo y en mi canal de Youtube. No tengo ningún problema en llevarlo a la policía", sentenció al ser preguntado al respecto.