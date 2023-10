Rafa Nadal: "No hay fecha de vuelta, no sé cómo estará mi cuerpo en unos meses"

Cada vez que hay un acto en el que Rafa Nadal, planea la posibilidad de que sea la definitiva, en la que anuncie su adiós definitivo, que su cuerpo le ha dicho basta. Sin embargo, el tenista balear se resiste a colgar la raqueta y anunció este jueves que su objetivo sigue siendo volver a la competición en 2024. Eso sí, admitió que aún no está listo y que su reaparición no tiene fecha, por mucho que el Abierto de Australia le haya confirmado para jugar en el primer Grand Slam de la temporada.

"No hay aún fecha de vuelta. La Copa Davis ya no, porque estamos eliminados y noviembre no hubiera podido ser. Voy día a día porque no tengo la capacidad de conocer cómo va a estar mi cuerpo dentro de unos meses. Mi primera opción ahora mismo sería en enero, en Australia, pero no lo sé seguro", dijo Nadal en un acto para presentar un proyecto empresarial.

"Puedo entrenar un poco más y eso es ya un avance. Tengo menos dolor, pero sigo con molestias. Si no tuviera dolor podría dar una fecha. Pero hago cosas que antes no podía hacer, entreno un poquito más", añadió el tenista manacorí.

Nadal se mostró cauto pero optimista: "Voy por el camino adecuado. Aunque es una lesión que no he tenido antes. Pero tengo ilusión, que es lo más importante. Es una lesión que es nueva para mí y es un terreno desconocido. Intenté volver en la temporada de tierra y no pudo ser, por eso no sé y no puedo decir cuándo voy a regresar".