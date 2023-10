Muguruza 'pasa' del tenis: "Mi plan ahora mismo es dormir, descansar, a día de hoy no tengo intención de volver"

Han pasado ocho meses desde que Garbiñe Muguruza tomase la decisión de alejarse del tenis con la intención de renovar energías y recuperar su mejor nivel. Y solo dos meses después de esa primera retirada temporal, la tenista anunció que el descanso se prolongaría hasta el verano. Sin embargo, transcurrido el periodo estival, la hispanovenezolana ha confirmado que no tiene pensado regresar a las competiciones: "A día de hoy, no tengo ninguna intención".

"Mi plan ahora mismo es dormir, descansar, estar con los míos, recuperar tiempo perdido... No veo más allá de lo que estoy haciendo hoy, mañana y esta semana", ha asegurado en una entrevista en Women's Health, donde ha confesado que se siente "muy feliz" porque "era algo que mi cuerpo y mi mente necesitaban".

La ganadora de dos Grand Slam, Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017, ha explicado que actualmente "el tenis no ocupa ningún lugar en mi rutina", aunque sí que sigue la trayectoria de sus compañeras y "de vez en cuando puedo jugar, pero no de manera intensa, sino más por diversión".

"No ocupa mi mente, ni mi día, ni mis rutinas, realmente me estoy tomando un descanso de verdad e intento estar alejada de las pistas", ha añadido en este sentido. Aun así, Muguruza ha confesado que echa de menos estar junto a su equipo, "esa unión que trae muy buenos momentos de apoyo, de sufrimiento, de estar juntos...", ha explicado.

Además, la exnúmero 1 del mundo ha señalado que es "muy diferente fuera de las pistas", donde se define como una tenista "muy seria, intimidante, concentrada, un poco rígida...". Alejada del tenis, sin embargo, asegura ser una persona "muy relajada, charlatana, me gusta mucho hacer bromas, soy una versión muy diferente a la que desde fuera doy como deportista".

La hispanovenezolana también ha comentado cuál es su secreto para estar motivada e ir a entrenar: "La motivación siempre la tengo muy alta, pero en un mundo tan competitivo como es el tenis de alto nivel yo me agarro mucho a que si no entreno, mis compañeras y contrincantes sí lo harán y me ganarán porque estarán más preparadas", apuntó la tenista, que actualmente ocupa la posición 1.038 del ranking WTA.

Sobre su preparación física actualmente, Muguruza ha explicado que "ha cambiado al no estar en competición", pero que sigue tratando de mantenerse "en forma sin necesidad de entrenar al límite". Por eso, "voy al gimnasio regularmente, las máximas veces a la semana, me encanta hacer entrenamiento de pesas, completar mi parte de cardio con Zumba, clases de pilates, de yoga, de boxeo", ha enumerado, resumiendo su rutina en que aprovecha "para hacer todas esas cosas que cuando estaba entrenando para tenis no me daba el tiempo".