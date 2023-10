Rodri Hernández se pronuncia sobre el polémico apoyo de la selección masculina a la femenina: "Tenemos escasez de información"

El silencio de los jugadores de la selección española en la lucha de sus compañeras por cambiar el seno de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha hecho que los futbolistas reciban numerosas críticas por su prácticamente nulo compromiso con ellas.

Hace unos días, Dani Carvajal contestó a Aitana Bonmatí por su decepción con ellos asegurando que "no sé a qué se puede referir de apoyar más o no apoyar", mientras que Álvaro Morata aseguró que "la selección masculina ayuda mucho a la femenina".

Ahora ha sido Rodri Hernández el que se ha pronunciado sobre la polémica, aunque con una postura que dista quizá un poco de la de sus mencionados compañeros.

"Es complicado hacer un análisis o una opinión de algo que desconoces: cuáles son los problemas, qué ha pasado. El futbolista se solidariza cuando ves que no están conformes. Esa llamada del fútbol femenino para mejorar las condiciones la hemos escuchado, pero tenemos escasez de información. Desconocemos el día a día con ellas", declaró en una entrevista a El Partidazo de COPE.

Además, salió al paso de las acusaciones de que el comunicado de la selección masculina apoyando a la femenina llegó tarde. "Ellas decían que el comunicado había llegado tarde, pero era el primer día que nos juntábamos todos. Cada jugador está en su club, con sus historias, y solo se puede hacer una opinión conjunta cuando estamos todos juntos. El primer día que nos concentramos hablamos del tema y supimos que había que hacer algo, que teníamos que dar visibilidad al problemas y que teníamos que solidarizarnos", expresó.

En este sentido, recordó que "sacar una opinión de 25 personas no es fácil". "Elaboramos un comunicado en el que cada uno de los jugadores estaba de acuerdo, no se puede emitir un comunicado en el que 7-8 jugadores no están de acuerdo. De ahí que ellas digan que no nos mojáramos. Lo que nos entristece es que hayan sido campeonas del mundo y que no hayan tenido el reconocimiento que merecen. Han conseguido un hito histórico", afirmó.

Sobre si le gustaría hablar con ellas, el centrocampista del Manchester City fue muy contundente. "Me encantaría, porque tendría de primera mano la información", dijo. "A nosotros nos podrán comentar cosas en las que nosotros no podemos decidir. Nosotros podemos solidarizarnos, apoyar, pero no nos podemos meter en la toma de decisiones. La gente no lo cree, pero estamos pendientes y nos solidarizamos con nuestras compañeras de selección", continuó.