Aitana Bonmatí contesta a Carvajal para intentar cerrar la polémica: "Cansa un poco el tema"

Aitana Bonmatí, jugadora del FC Barcelona y de la selección española femenina, ha querido zanjar la polémica con Dani Carvajal tras el cruce de palabras de ambos protagonistas después de las declaraciones de la centrocampista blaugrana en el programa Salvados, donde reconoció que no sentían el apoyo de los jugadores españoles en la lucha por reestructurar parte del organigrama de la Real Federación Española de Fútbol.

La jugadora nacida en San Pedro de Ribas (Barcelona), durante la gala Woman - Sports 2023, lugar donde se rindió homenaje a las campeonas de liga y del mundo, recalcó que no había escuchado las palabras de Carvajal en Oslo: "No lo he escuchado, no sé lo que ha dicho. No tengo nada más que hablar de este tema", añadió Aitana.

Asimismo, Bonmatí reconoció que está "un poco cansada del tema" y que no volverá a hablar de esta polémica: "Quedó muy claro en la entrevista, lo vio prácticamente toda España. Es un asunto zanjado y no voy a hablar más de este tema", finalizó la campeona del mundo.

Dani Carvajal: "No sé a qué se puede referir..."

El defensa internacional español, Daniel Carvajal, en la rueda de prensa posterior al partido de la selección española frente a Noruega (victoria de España por 0-1), fue preguntado por la entrevista y las declaraciones de Aitana en el programa Salvados. El jugador del Real Madrid contestó que no sabía "a lo que se podía referir, si apoyar más o no apoyar". Asimismo, reconoció que "ellas están estructurando lo que creen conveniente" para sentirse "cómodas dentro de su entorno de la Federación". Para finalizar, Carvajal señaló que el único objetivo del combinado masculino es "estar centrados en ganar" y en seguir alcanzando sus objetivos.