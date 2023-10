Morata contradice a Aitana Bonmatí: "La selección masculina ayuda mucho a la femenina"

Las reacciones a las palabras de Aitana Bonmatí en Salvados, donde aseguró que no esperaba más apoyo de los internacionales de la selección española masculina en el conflicto con la RFEF, siguen llegando. El último en pronunciarse ha sido Álvaro Morata, que ha mostrado su desacuerdo con la opinión de la futbolista culé.

"La selección masculina ayuda mucho a la femenina, no solo en las cosas que salen, y lo lleva haciendo desde hace tiempo", ha asegurado el capitán de la Roja en un torneo benéfico de golf organizado por la fundación que lleva su nombre y con el que se pretende recaudar fondos que dedicar a la investigación pediátrica del Hospital Niño Jesús.

Allí Morata ha puesto en valor que "si ella lo dice es porque se siente así", aunque desde su punto de vista "la selección masculina ayuda mucho a la femenina, no solo en las cosas que salen, y lo lleva haciendo desde hace tiempo".

"Yo que soy el capitán ahora y soy el encargado de ver todas esas cosas, se que se llevan muchos años ayudando a la selección femenina y si tienen alguna cosa que decirnos o en la que podemos ayudar, ya saben que estamos disponibles", ha añadido.

El gol anulado ante Noruega y su actual estado de forma

El futbolista del Atleti también se pronunció sobre la polémica del gol de España que fue anulado ante Noruega por fuera de juego. "Es el mismo fuera de juego que el del Atlético Madrid - Feyenoord", ha recordado, al mismo tiempo que apuntó que "hablé con el árbitro y sabía que lo iba a anular, aunque no lo hubiera tocado". Respecto a por qué decidió empujar ese balón, Morata ha explicado que "es el instinto", y ha criticado que "luego si no meto el gol, porque no lo meto, y si lo meto porque soy egoísta... No puedo controlar lo que dice de mi la gente", ha concluido.

Además, comentó que "no es una decisión" suya la renovación o no del Cholo Simeone, pero que se alegraría ya que considera que nadie "representa mejor al Atlético Madrid" que el técnico argentino, al que señala como "el entrenador perfecto" para el conjunto colchonero.

El delantero también ha confesado sentirse "más maduro", aunque "es una pena" que esa etapa le haya llegado con 30 años, cuando se va perdiendo fuerzas. "Me encuentro bien física y mentalmente y, por fin, he logrado entender que no puedo jugar por y para y por lo que diga la gente", ha puntualizado..

Por otro lado, ha tendido una mano a los árbitros al reconocer que "es muy difícil arbitrar" y que se trata de "un trabajo muy difícil", a menudo "más que el nuestro". Y ha reconocido que de el título que más ilusión le haría ganar con el Atlético de Madrid es la Champions: "Eso está claro, la Champions es la Champions y sería increíble. Pero también la Liga, la Copa o la Supercopa. Hay que luchar por todos".