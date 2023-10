La confesión de Ferrán Torres, jugador del Barça, en 'El Hormiguero': "Me encanta el mal ajeno menor"

El Hormiguero recibió este lunes por primera vez al futbolista del F. C. Barcelona e internacional de la selección absoluta, el valenciano Ferran Torres.

Tras comentar con Pablo Motos la clasificación de España para la próxima Eurocopa tras vencer el pasado domingo a Noruega, el presentador quiso desvelar algunas curiosidades del jugador.

Una de ellas fue que contó el origen de su apodo, El Tiburón: "Se refiere a una mentalidad. Siempre he sido muy competitivo, una persona muy ambiciosa y me reflejo mucho con ese apodo", explicó el invitado.

También comentó que no tiene un buen perder: "Si pierdo en algo no te cruces conmigo, tengo muy mal contestar. Lo he mejorado, ahora cuento hasta diez, pero es verdad que tenía tan mal perder que hasta llegué a pegarme en el colegio por ello".

Torres también le confesó a Motos y a su audiencia que era muy bromista: "Me encanta el mal ajeno menor. Cuando vamos en el avión y alguien tiene miedo, que me pongan a su lado".