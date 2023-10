Miguel Ángel Silvestre recuerda en 'El Hormiguero' el bullying que sufría en el colegio: "Sigo teniendo pesadillas"

Miguel Ángel Silvestre y Macarena Gómez visitaron este miércoles El Hormiguero para presentar la segunda temporada de 30 Monedas, que se estrena en HBO Max el próximo 23 de octubre.

Los intérpretes entraron en el plató del espacio de Antena 3 en un coche descapotable para celebrar que Silvestre había entrado en el Club Platino de El Hormiguero al alcanzar sus 10 visitas al programa.

Pablo Motos le hizo entrega de su tarjeta que le da la posibilidad de acudir cuando quisiera a visitar al presentador para promocionar sus proyectos en cine y televisión.

Además, emitieron un vídeo homenaje recopilando las mejores imágenes de sus diez visitas a El Hormiguero tocando el saxo, realizando escenas de acción o recordando el beso que se dio con el valenciano en 2014.

"¿Contamos la intrahistoria?", señaló Motos. "Organizamos toda la escena con Paula Echevarría y Miguel, con el coche, y dijimos que estaría muy bien que se dieran un beso. Pero ella dijo que estaría mejor que nos lo diéramos nosotros, y lo hicimos...", añadió el conductor del programa.

Pasando a hablar de la serie, el presentador les preguntó cómo era trabajar con Álex de la Iglesia: "Es como un niño, muy inteligente, viene de estudiar teología, tiene intereses por la luz y por la sombra, sabe mucho..., es como un niño, se entusiasma y también se enfada. Cuando entiendes cómo es él, todo es un gran viaje", admitió el invitado.

"A mí cuando se enfada no me incomoda o molesta, si alguna vez se enfada conmigo, yo le contesto enfadada también. Es como un niño con sus rabietas, pero es la persona más tierna del mundo", añadió la actriz.

El 23 de octubre se estrena en @HBOMaxES, la segunda temporada de “30 monedas” #GómezSilvestreEH pic.twitter.com/IpoUVJ5NmJ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 11, 2023

Motos quiso destacar un suceso que le había ocurrido hacía poco a Silvestre, que evitó el robo de unos bolsos: "Estaba en una tienda en Madrid y vi algo raro y que los dependientes salían corriendo, yo también salí corriendo como un impulso y finalmente la otra persona se agotó y tiró los bolsos", recordó.

"Pero creo que no hay que salir corriendo para evitar cosas. Si se los tienen que llevar, hay mil seguros que cubren eso", comentó. Pero también quiso explicar el motivo de su reacción.

"De pequeño me hicieron bulliyng en el colegio, he tenido muchas pesadillas durante años en las que me pegan y no sé quién es. Me despierto muchas veces preguntando quién es, quién es", recordó el actor.

Macarena Gómez y Miguel Ángel Silvestre, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

Que continuó diciendo: "De pequeño me pegaron un grupo de niños y me generó un bloqueo ante la violencia, me creó un miedo, pero cuando veía la violencia desde fuera contra alguien vulnerable, explotaba de forma innata porque me veía ahí".

Ya de más mayor también le sucedió algo relacionado: "Un día salía del cine y vi a un hombre pegando una patada a un perro. Le empujé inmediatamente", confesó Silvestre.

"Me apartaron mis amigos y me preguntaron qué me pasaba. Les respondí que yo era ese perro. Me di cuenta en ese momento. Por eso salí corriendo detrás del ladrón, aunque no debería haberlo hecho", concluyó.