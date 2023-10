Javier Ambrossi, en 'El Hormiguero': "Con casi 40 años, sigo teniendo miedo si veo a un grupo de adolescentes por la calle"

Javier Ambrossi y Javier Calvo, Los Javis, visitaron El Hormiguero este martes para presentar La Mesías, su nueva serie que llega a Movistar Plus+ el próximo 11 de octubre.

Se trata de un thriller familiar que acerca a los espectadores a la vida de Enric, un hombre atormentado por una infancia marcada por el fanatismo religioso de su madre.

“Un thriller a nuestra manera”, @javviercalvo y Javier Ambrossi nos cuentan la trama de “La Mesías” #LosJavisEH pic.twitter.com/1yGFije2fU — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 10, 2023

"¿Creéis que esta serie molestará a la Iglesia?", les preguntó Pablo Motos. A lo que Ambrossi contestó: "No es nuestro interés molestar a nadie, sino hacer una reflexión sobre el dogmatismo y el fanatismo que no llevan a nada".

"Yo fui a un colegio religioso y como niño gay en un colegio religioso en el que te señalan… aún no me lo he quitado, sigo teniendo traumas por ejemplo con el sexo. Lo que te pasa en el colegio y en la infancia lo arrastras toda la vida", afirmó Ambrossi.

Javier Ambrossi, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

"Es más, con casi 40 años, sigo teniendo miedo si veo a un grupo de adolescentes por la calle", admitió el director recordando lo que vivió en el pasado.

El presentador también quiso comentar algunas curiosidades de la serie: "¿Cuánta gente puede haber en el set de rodaje cada día? Porque en El Hormiguero trabajan 140 personas", comentó el valenciano.

Ambrossi le dijo que "podía haber entre 200 y 300 personas cada día cuando grabábamos. Pero organizamos un festival cristiano donde había 1400 figurantes y los elegimos uno a uno"