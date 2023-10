Marc Márquez suma su 22ª caída de la temporada en Indonesia y explota: "Cinco carreras, menos mal que ya se acaba"

La temporada 2023 de MotoGP no está siendo sencilla para Marc Márquez, y ya van unas cuantas en la misma dinámica; demasiadas. Tanto él como el equipo Repsol Honda no consiguen levantar cabeza, motivo por el que han decidido separar sus caminos una década después, pero la mala suerte se está cebando especialmente con el ocho veces campeón del mundo de motociclismo.

En el Gran Premio de Indonesia, donde aun así tampoco aspiraba a algo más que "acabar la carrera", Márquez volvió a irse al suelo una vez más sin poder recuperarse ni reincorporarse a la pista. Se trata, aunque parezca exagerado, de la vigesimosegunda caída del piloto catalán en la actual temporada; un rosario de accidentes que han colmado la paciencia de Márquez.

¡CAÍDA de @marcmarquez93! El '93' se va al suelo por 22ª vez esta temporada 😰



"Una caída más... 'veintitantas' este año. Bueno... ya se acaba, cinco carreras", respondió con una mezcla evidente de enfado y decepción en su rostro el piloto nacido en Cervera nada más finalizar una carrera en la que Bagnaia resultó ganador tras la caída de otro español, Jorge Martín, que se encuentra en la pelea por el Mundial aun así. Acabó desolado, lamentándose cabizbajo apoyado en el muro de la zona donde perdió el control, y casi se decide por no hablar con los medios.

Márquez descartó que el año se le estuviese haciendo "demasiado largo", y también aprovechó para pedir disculpas al equipo por la caída una vez más calmado: "Toca pedir disculpas al equipo, este fin de semana hemos ido de más a menos, normalmente era al revés, y ahora toca volver un 'pasito' hacia atrás. Estas últimas carreras nos hemos ido animando al vernos con los primeros, y eso te hace arriesgar más. Toca volver a la mentalidad de Silverstone y Montmeló, y continuar acabando carreras".

Tristemente, ese es el panorama y esas son las aspiraciones actuales de Márquez en Honda, acabar carreras y puntuar si se puede. Y eso que, aunque el octacampeón también está lejos de su mejor nivel, lo ha dado todo sobre la moto: "El fin de semana empezó bien, pero luego, día a día, se ha ido complicando. Hoy en la carrera he mantenido la calma, estaba perdiendo un poco de terreno, pero no me he dejado llevar por el pánico".

"El objetivo este domingo era terminar, y he rodado con esa idea en mente. Por desgracia, en un punto de la curva 13 he perdido la parte delantera y no he podido salvarla. Una caída difícil de entender, pero ya toca pensar en Australia", apuntó Márquez, cuya relación con las últimas motos de HRC nunca ha sido buena. El cambio de aires a Gresini se antoja más necesario que nunca, pero sólo el tiempo dirá.