Doncic terminó "muy cabreado" por no jugar el partido completo contra el Real Madrid

Luka Doncic vivió este martes una de sus noches más especiales sobre el parqué, su regreso al WiZink Arena de Madrid, en el amistoso de pretemporada entre el equipo de sus amores, el Real Madrid, y su actual combinado, los Dallas Mavericks. Pero el escolta no lo disfrutó del todo como hubiera querido por culpa de las lesiones, motivo por el que acabó "muy cabreado".

"Ver a mis compañeros de antes ha sido especial, tengo una relación especial con ellos. Ojalá hubiese podido jugar más. Estaba muy cabreado por no haber jugado más", reconoció Doncic desde la sala de prensa del WiZink Center, habiendo disputado escasos cinco minutos ante el club en el que se formó.

"No sé si quedarme con una sola cosa, han sido todos los momentos: el vídeo, la introducción, cuando me dieron el trofeo de la Euroliga, hablando con los compañeros, etc., creo que ha sido muy muy especial. Me hubiese gustado jugar mucho más, pero ayer tuve un pequeño problema. Mala suerte, nadie quería jugar más este partido que yo, seguro", insistió sobre sus molestias.

Pese a la decepción, el jugador, que confesó en la previa que solo volvería al Real Madrid si dejara la NBA, se mostró seguro de que no sería la única vez que el equipo de Dallas viajaría a la capital americana. "Me han prometido que volveremos aquí en dos o tres años", desveló delante de los periodistas tras una derrota (127-123) que no entraba en los planes texanos.

Los jugadores blancos también se quedaron con ganas

El base del Real Madrid, Facundo Campazzo, también lamentó que Luka Doncic no pudiese jugar demasiado, pero celebró el recibimiento que le dio la gente porque cree que el esloveno "se merece" ese cariño.

"Le vi muy bien, fue una pena que no pudiese jugar mucho más por sus molestias, pero siempre tiene la sonrisa en la cara y es uno más de nosotros. Tiene una grandísima relación con el club y me pone contento el cariño que le da la gente porque se lo merece", señaló Campazzo tras el partido.

Es uno más de los nuestros

El argentino advirtió que el esloveno "siempre tiene en su cabeza el Real Madrid" y que "todo" lo que significó en buena parte el partido fue "para mostrarle el cariño de la gente". "Al final, la gente lo disfrutó mucho, aunque sólo pudiese jugar cuatro minutos", remarcó.