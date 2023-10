El 'infierno' de Lusail pasa factura a los pilotos: "Vomité dos veces dentro del coche"

El Gran Premio de Qatar fue una carrera depura supervivencia para los pilotos de la parrilla de Fórmula 1 este fin de semana. Las temperaturas extremas de Qatar en la zona del Circuito de Lusail pasaron factura a casi todos los corredores en un trazado donde muchos sufrieron mareos, deshidratación e incluso fatiga extrema, como la que obligó a Sargeant a retirarse para evitar un mal mayor.

Pero el piloto estadounidense no fue ni mucho menos el único que llevó su cuerpo al límite, algo que también hizo Ocon, según confesó al terminar el gran premio en séptimo lugar. "Me sentí enfermo desde la vuelta 15 o 16. Estaba vomitando dentro del coche, lo hice dos veces. Pude relajarme después, centrarme en lo que tenía que hacer y tenerlo bajo control", narró antes de pedir cambios a la organización para que no se vuelva a repetir la próxima temporada.

"Probé cosas diferentes, intenté todo, pero al final todo lo que tienes está en la cabeza, tienes que cambiar tu mente y centrarte en lo que tienes que hacer. Dejar el dolor a un lado. Físicamente estaba bien, pero el calor era extremo y no creo que nuestro 'cockpit' sea el más fresco porque estamos pegados al motor, sentía que estaba a 80 °C en el coche, como una sauna. No ha sido nada agradable", dijo. "Volvamos aquí en diciembre, por favor, no en octubre. Porque ha sido muy duro", sentenció.

A la opinión del francés se unió pronto Leclerc: "Si nos vemos en la misma situación otro año, tendremos que discutirlo entre los pilotos. La deshidratación es tan alta que tu visión es peor, tu pulso se dispara y es difícil controlar todo esto… además con las fuerzas G es difícil beber y la bebida está a 60 °C, ¿cómo vamos a pensar en los límites de la pista? Ha sido realmente difícil", culminó.

Y es que las imágenes tras la carrera hablaron por sí solas. Alonso completamente empapado en sudor, los pilotos tumbados en el suelo antes de la entrega de premios, la poca efusividad en el podio, el abandono de Sargeant... Prácticamente todos los pilotos acabaron derrotados.

Es demasiado peligroso

"Encontramos el límite, es triste que tengamos que encontrarlo así. No es bueno, algunos pilotos terminaron en el centro médico, desmayados o algo así. No es que los pilotos tengan que entrenar más, el coche está extremadamente caliente en una carrera muy física. Es frustrante, quizás en la televisión no parezca muy física. Pero está claro cuando algunos se tienen que retirar o están en tan mala forma. Es demasiado peligroso. Sé que esta carrera el año que viene será más tarde en el calendario (finales de noviembre en lugar de principios de octubre) y hará menos calor, pero no debía haber sucedido", culminó Lando Norris con una reflexión que deberá tener muy en cuenta la organización del campeonato.