Alonso acabó con quemaduras en el lado derecho de su cuerpo tras la carrera en Lusail

Las infernales condiciones del GP de Qatar de este fin de semana pusieron a prueba la capacidad de supervivencia de los corredores de Fórmula 1, entre ellos a Alonso, que tuvo que resistir las altas temperaturas de su asiento, problema del monoplaza pagado en sus propias carnes con leves quemaduras en el lado derecho de su cuerpo.

El asturiano avisó por radio a su equipo de que las cosas no iban bien dentro del 'cockpit' desde las primeras vueltas, e incluso pidió ser refrescado con agua en alguna parada en boxes.

"El asiento arde, compañero. ¿Podemos hacer algo en la parada en boxes... echarme agua o algo?", preguntó el español a su equipo, que no le dio una respueta esperanzadora. "Pensaremos si podemos hacer algo, pero va a ser difícil".

El bicampeón mundial pudo terminar la carrera, pero lo logró tras un complicado ejercicio de supervivencia, tal y como desveló ante los medios tras la carrera. "No me pudieron ayudar en eso. A partir de la vuelta 15, el asiento estaba muy caliente, y tengo una ligera quemadura en el lado derecho. Las condiciones han sido muy extremas y eso no nos ha ayudado", desveló.

El asturiano fue, sin embargo, uno de los menos perjudicados de un fin de semana en el que se vivió el abandono de Sargeant, los vómitos de Ocon, y los desmayos de varios corredores en la sala de asistencia médica tras la disputa de la carrera.