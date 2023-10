Ancelotti protege de nuevo a Vinícius: "Me da pena y rabia que se intente desviar el tiro, ha sido víctima de racismo"

Vinícius Jr. ha vuelto a colocarse en el foco mediático esta semana de nuevo por un asunto extradeportivo en el que él fue la gran víctima. La pasada campaña, en el encuentro disputado en Mestalla entre Valencia y Real Madrid, el brasileño aseguró haber recibido insultos racistas ("mono") por parte de todo el estadio antes de marcharse expulsado, y este jueves mantuvo su versión frente al juez que lleva el caso.

La reacción a sus acusaciones en Valencia no se hizo esperar, primero con un comunicado del propio club, y después con su respuesta mediática, a través de la portada de Superdeporte. En ella, además de insistir en la falsedad del testimonio de Vinícius, aparece éste bautizado como 'Pinochius' y ataviado con una nariz postiza emulando la figura animada de madera del cuento clásico popular.

Una portada que no ha sentado nada bien en el seno del Real Madrid ni de los implicados en el asunto, y sobre la que ha dado su opinión el técnico blanco, Carlo Ancelotti. El italiano, como acostumbra a hacer desde que regresó a la casa blanca cada vez que hay lío contra Vini, no dudó un instante en aprovechar la rueda de prensa previa a la visita de Osasuna al Santiago Bernabéu para salir en defensa de su estrella con la elegancia que le caracteriza.

"Hay un procedimiento judicial, los medios de comunicación que quieren desviar el tiro de esto me dan pena y rabia", comenzó condenando el preparador merengue, muy disgustado y molesto por la situación. La versión valencianista asegura que Vinícius confundió los gritos en su contra de 'tonto' con los de 'mono', y que por ello mintió ante el juez, pero Ancelotti tiene muy claro todo lo que ha sucedido.

"Se intenta desviar el tiro", insistió 'Carletto' en referencia al tratamiento informativo del asunto. Además, dejó claro y remarcó echando la vista atrás que "Vinícius siempre ha sido víctima de insultos racistas", tanto en Mestalla como en otras ocasiones: "Que sean uno, diez, mil o 10.000 no cambia la realidad, que es que hemos tenido un jugador víctima de insultos racistas".

Por último, antes de entrar a analizar el choque ante Osasuna, Ancelotti anticipó en qué estado físico y anímico se encuentra antes del partido y con todo este lío Vinícius, que hace menos de una semana regresó de una lesión delicada: "Está muy bien, muy motivado. No he hablado con él, no sé qué ha dicho, creo que nadie sabe qué ha hablado en el juzgado. Está muy bien, feliz de jugar mañana".