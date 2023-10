El emotivo mensaje de despedida de Marc Márquez entre lágrimas: "La decisión más difícil de mi vida"

Tras varios meses de incertidumbre, Marc Márquez ha anunciado que oficialmente deja Honda después de 11 años de éxitos y un final de etapa un tanto complicado. Después de comunicar su decisión, el piloto catalán difundió en sus redes sociales un emotivo mensaje que mandó, entre lágrimas, a un miembro de su equipo.

"No sé por dónde empezar, no sé si hago bien o mal, no sé qué pasará en el futuro, no sé si todo esto saldrá bien, pero lo que si sé es todo lo que hemos conseguido juntos", comienza afirmando sobre "la decisión más difícil" de su vida, que ha tomado "por la cabeza y la valentía, no por el corazón".

Después de asegurar que su "equipo de corazón siempre seréis vosotros, los de siempre, los que me habéis apoyado y me apoyaréis", confirmó cuál es el objetivo de esta marcha: "Quiero intentar volver a ser el mejor piloto del mundo y para eso necesito disfrutar encima de la moto".

Para que este miembro y el resto de gente entienda su decisión, Márquez emplea una metáfora: "He utilizado una teoría que decía el alpinista del libro que me dejaste para leer. Si puedo subir el Everest en 3 días, ¿para qué subirlo en 5? Lógicamente es mucho más arriesgado subirlo en 3 días, te expones mucho más y puede que no se consiga, pero si no lo intento, no lo sabré nunca".

"Nuestra relación es muy especial, por eso espero que nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Vamos a disfrutar estas 6 fiestas que nos quedan este año", termina diciendo a su compañero, del que ha tomado ejemplo a raíz del siguiente consejo: "Sigue tu instinto, a carácter y huevos no te gana nadie".