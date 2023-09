El dato del Girona que le convierte en 'bestia negra' del Real Madrid en Liga y pone muy difícil el asalto al liderato de los blancos

El líder de la Liga se decidirá este sábado en Montilivi. El Real Madrid visita el feudo albirrojo con la intención de asaltar el liderato de un Girona en un estado de forma espectacular —ha sumado 19 puntos de 21 posibles—, que tiene de su lado una estadística que le da esperanzas de mantenerse en lo más alto de la tabla pese a recibir a un gigante.

Más allá de la gesta lograda —ocupar la primera plaza del campeonato liguero por primera vez en su historia—, y de haber firmado su mejor racha de victorias en Primera —seis en seis partidos; antes, tres—, el conjunto catalán destaca en otro dato que no muchos clubes consiguen: es uno de los equipos que más planta cara al Real Madrid en Liga.

Y eso solo se consigue con resultados. De las seis ocasiones en las que ambos se han enfrentado en competición doméstica, el Girona ha vencido tres, por las dos que se ha llevado los tres puntos el club merengue. Solo una vez ha acabado el partido en tablas.

El último precedente, además, es poco halagüeño para los madridistas: el equipo de Míchel le endosó un 4-2, con un póker de Taty Castellanos (este año ya no milita en las filas gerundenses), en su última visita a Montilivi. "No fue una buena noche, pero mañana no va a pasar lo de la temporada pasada", ha prometido Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido.

Veremos si acierta el técnico italiano, porque el Girona suma tres partidos seguidos sin perder ante el Real Madrid (dos victorias, por 4-2, y 1-2, y un empate a uno). Además, las estadísticas del equipo catalán este año asustan: solo ha recibido ocho goles por los 18 que ha anotado. El año pasado, a estas alturas, había encajado 12 y solo había marcado 10.

Además, mientras el conjunto blanco llega al duelo mermado y bastante cuestionado en defensa tras la lesión de Alaba y el susto de Rüdiger en Las Palmas y la pobre actuación de la zaga en el derbi en el Metropolitano, el ataque del equipo catalán está de dulce.

Artem Dovbyk y Yángel Herrera son sus máximos anotadores con tres goles cada uno, y por detrás aparecen Stuani, David López y Sávio Moreira, con dos. El extremo brasileño, además, está siendo una de las revelaciones de la Liga y acumula cuatro pases de gol, el que más en todo el campeonato nacional.

Para añadirle aún más picante al partido, y una motivación extra para el Girona, el equipo gerundense podría superar los 21 puntos que logró en toda la primera vuelta de la Liga el año pasado si este sábado gana al Madrid, que recupera a su estrella, Vinícius Jr., y se presentará con un Jude Bellingham que tuvo descanso en el último partido.

Posibles onces

La importancia del partido, además, invita a pensar a que Míchel y Ancelotti harán pocas rotaciones en sus onces de gala. De esta manera, el técnico madrileño podría hacer solo un cambio: Yan Couto por Arnau Martínez en el lateral derecho. Y, por su parte, el italiano tendrá que apostar por Nacho en el centro de la defensa ante la plaga de lesiones que copa la enfermería madridista.

De esta manera, el Girona podría saltar a Montilivi con la siguiente alineación titular: Gazzaniga; Yan Couto, Èric García, David López, Miguel; Aleix García, Yangel Herrera; Tsygankov, Iván Martín, Sávio; Dovbyk.

Mientras que el Real Madrid podría arrancar con los siguientes once: Kepa Arrizabalaga; Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Nacho Fernández, Ferland Mendy; Aurelien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Jude Bellingham; Rodrygo Goes, Vinícius Junior.