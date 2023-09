Ancelotti, sobre la imputación del Barça en el 'caso Negreira': "Estoy preocupado, es un asunto grave"

"Estoy preocupado por este asunto tan grave", ha reconocido el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, sobre la imputación del FC Barcelona este jueves por un delito de cohecho en el 'caso Negreira', al que la entidad blanca ejerce de acusación particular como perjudicado.

El italiano ha asegurado sentirse "preocupado, como todo el mundo del fútbol, por un asunto tan grave", aunque ha apuntado que "la justicia está trabajando y tenemos que dejarles trabajar". Además, el entrenador ha insistido en que "hace 40 años que vivo en este mundo del fútbol y cuando pasan este tipo de asuntos a todos nos preocupa".

"Ojalá que la justicia pueda hacer su trabajo y llegar a una solución", ha deseado el entrenador madridista en la previa del duelo que enfrentará a su equipo ante el Girona. Un partido que decidirá el liderato de la Liga, ahora en las manos del conjunto catalán.

Además, Ancelotti también se ha referido a las declaraciones del Cholo Simeone en respuesta a las palabras de Miguel Ángel Gil Marín, que aseguró que el Real Madrid "adultera la competición y crea un clima insoportable para los colegiados".

"Termina diciendo lo que muchos a veces no quieren comentar", consideró el técnico colchonero. "Se han equivocado haciendo esta declaración y no me voy a meter en un tema que para mí no tiene sentido", reafirmó el italiano su opinión de hace unos días para responder a la polémica.

Respecto al duelo ante el Girona, el técnico blanco ha apuntado que viajan a Montilivi "alertados vamos por lo bien que juega", y no por el 4-2 que le endosó el actual líder de la Liga el año pasado, "con nuestra Liga acabada y otros objetivos", ha recordado.

"No fue una buena noche, pero mañana no va a pasar lo de la temporada pasada, tenemos muchas opciones de ganar el partido", ha asegurado, y ha añadido que el Real Madrid tendrá que hacer "un partido completo, hay que tener equilibrio, defender bien, demostrar la calidad que tenemos con el balón". Además, Ancelotti ha insistido en que "estamos bien" y en que su equipo llega en "una buena dinámica" pese a estar "un poco cansado".