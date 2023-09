Arrasate estalla tras ser expulsado por protestar el gol anulado a Osasuna ante el Atleti: "No hay libertad de expresión"

El partido entre Osasuna y Atlético de Madrid no estuvo exento de polémica. Los locales cayeron 0-2 contra el equipo de Simeone, pero cuando tan solo perdían por la mínima vieron cómo el colegiado les anuló un gol de David García de córner por falta de Aimar Oroz a Witsel.

Tras esa acción, Jagoba Arrasate, entrenador de Osasuna, fue expulsado por protestar al árbitro. Y después, en la rueda de prensa, se mordió la lengua por miedo a una sanción mayor, aunque sí que mostró su descontento con las decisiones de Martínez Munuera.

"Ninguna explicación. Empujan a Aimar y le toca un poco con la mano. Tengo que medir mucho mis palabras, me voy a perder dos partidos por no decir nada. Si digo lo que pienso, me encantaría, pero no podemos, nos han quitado la libertad de expresión también. Es gol legal clarísimo", afirmó.

Además, aseguró que "el trato ha sido diferente a los dos banquillos desde el principio. Tenemos una impotencia terrible, hemos estado mejor en la segunda parte. Voy a estar fuera dos partidos sin decir nada, hay un trato diferente en esta Liga".

Su indignación no quedó ahí. "Venimos de lo que venimos y que esto sea falta..., le empuja Giménez a Aimar y le desequilibra y pita después del gol", afirmó con gran cabreo Arrasate.

Del mismo modo, Aimar Oroz, quien cometió esa falta pitada por el colegiado, dio su punto de vista: "Le toco un poco con la mano, con los dedos y ya está. Hay un primer empujón de Giménez. El colegiado lo ha tenido muy claro".