Montse Tomé y un futuro más que incierto: podría caer después de esta concentración

El futuro de Montse Tomé como seleccionadora nacional parece tener el fin más que próximo. Tan solo dos días después de ser presentada y dar su primera lista, la asturiana se ha convertido en uno de los principales focos del conflicto con las jugadoras, tras convocar a casi todas las futbolistas que se habían negado a acudir hasta ver cambios notables.

En la noche del martes, tras darse ya la concentración de todas las convocadas, las jugadoras mantuvieron una reunión con el CSD y luego se vieron las caras con Montse Tomé, donde protagonizaron un tenso encuentro, según ha podido saber 20minutos.

Esa reunión con la entrenadora duró aproximadamente tres horas y en ella una de las cosas que le reprocharon es que dijera que había hablado con ellas antes de incluirlas en la lista de convocadas, cuando no fue así.

"He hablado con las jugadoras y todo lo que he comentado con ellas no lo voy a desvelar. Son cosas que entran dentro de la relación profesional y se queda entre nosotras", afirmó Tomé cuando en rueda de prensa fue preguntada por esas conversaciones.

Esas palabras fueron trascendentales para que se respirase un ambiente más que tenso en la reunión entre Tomé y unas jugadoras que no entendieron que dijera que les había comunicado esa convocatoria dado que no estaban por la labor de regresar para estos partidos de la Nations League.

Otro de los asuntos que no gustó nada a las jugadoras, según afirma Relevo, es el trato que Montse Tomé ha tenido hacia Jenni Hermoso, y así se lo hicieron saber también, puesto que, a pesar de que sí habló con ella, en ningún momento le comunicó que sería convocada o no ni sus motivos.

Todos estos enfrentamientos han provocado que el futuro de Montse Tomé esté en entredicho y no esté nada claro, tal y como ha podido saber 20minutos. La seleccionadora podría perder su puesto una vez concluya el encuentro ante Suiza, el segundo partido que la selección debe afrontar en estos días.

Se sentará con seguridad en el banquillo español en estos dos enfrentamientos puesto que prácticamente ya no hay margen de maniobra y la RFEF no tiene tiempo para buscar un nuevo sustituto que dirija estos dos partidos. A partir del miércoles, el futuro de Montse Tomé como seleccionadora estará en el aire.