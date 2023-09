Ivana Andrés se entera en directo de la polémica convocatoria de Montse Tomé

La primera convocatoria de Montse Tomé como seleccionadora ha pillado parece haber pillado por sorpresa a la gran mayoría de jugadoras llamadas a representar a España en la Nations League. Prácticamente todas ellas renunciaron a acudir hasta que no hubiese cambios importantes en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y ahora incluso podrían ser sancionadas si no acuden a la concentración.

Tomé ha llamado a 15 de las 23 campeonas del mundo -todas ellas menos Athenea del Castillo se mantuvieron firmes en su idea de no acudir-. Entre ellas no está Ivana Andrés, capitana de la selección durante el campeonato pasado que arrastra una lesión.

Sin embargo, Andrés ha protagonizado la primera reacción a esa lista, pues se ha enterado en directo durante el primer programa de TardeAR, el nuevo espacio de Telecinco, que ha querido comenzar su andadura reconociendo el éxito de la selección española femenina de fútbol.

La imagen de Ivana Andrés ya ha avivado la polémica en las redes sociales. Poco después, ella misma ha confirmado en el programa que se ha enterado en el plató de TardeAR de las decisiones de Montse Tomé.

"Me encantaría poder darte una respuesta ahora mismo, pero no sé la última hora. Cuando acabe, cogeré el móvil, que estará echando humo, me gustaría darte la última hora, pero no lo sé. Entiendo que estarán hablando por el grupo de las jugadoras", ha explicado la futbolista.