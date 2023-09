Jennifer Hermoso se queda fuera de la convocatoria de España: "Es la mejor manera de protegerla"

La nueva seleccionadora de fútbol femenino se encontró este lunes con un papelón en su primera comparecencia pública desde su nombramiento. Montse Tomé ha dado la primera lista de convocadas para el próximo partido de España en la Nations League, que le medirá a Suecia este viernes.

En esa lista de convocadas ha llamado poderosamente la atención la ausencia de Jennifer Hermoso, la gran protagonistas del 'caso Rubiales' tras recibir el beso no consentido del ya expresidente de la Federación Española de Fútbol. "Creemos que hay que estar cerca de las jugadoras y esta es la mejor manera de protegerla", ha declarado Tomé sobre la delantera madrileña.

No obstante, la seleccionadora ha afirmado después que su equipo cuenta plenamente con Hermoso para próximas convocatorias.

"Jenni es jugadora de fútbol profesional, ama lo que hace, pero este asunto ha trascendido todos los niveles", explicó Tomé, que no quiso revelar cómo había sido su conversación con Hermoso. "Las conversaciones con las jugadoras no me gustaría hacerlas públicas", aseveró.

Las 23 convocadas

Guardametas: Cata Coll (Barcelona), Misa Rodríguez (Real Madrid) y Enith Salón (Valencia)

Defensas: Laia Aleixandri (Manchester City/ING), Irene Paredes, Mapi León, Ona Batlle (Barcelona), María Méndez (Levante), Oihane Hernández y Olga Carmona (Real Madrid).

Centrocampistas: Patri Guijarro, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, María Pérez (Barcelona), Tere Abelleira (Real Madrid) y Rosa Márquez (Betis)

Delanteras: Esther González (Gotham/USA), Lucía García (Manchester United/ING), Amaiur Sarriegi (Real Sociedad), Eva Navarro (Atlético de Madrid), Mariona Caldentey (Barcelona), Athenea del Castillo (Real Madrid) e Inma Gabarro (Sevilla)