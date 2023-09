Las emotivas frases de Pepe Domingo Castaño acerca de la felicidad

La infección de garganta, que empezó con un simple dolor y que dejó sin voz a Pepe Domingo Castaño, hizo que el propio locutor, por su propio pie, se trasladara al hospital Sanitas de la Zarzuela. La situación se complicó en muy poco tiempo. Este domingo, el mundo de la comunicación y el deporte se ha despertado conmocionado al conocerse la noticia de la muerte repentina de Pepe Domingo Castaño a los 80 años de edad.

Sin embargo, emotivas frases, siguen resonando en los oyentes, en amigos y compañeros de profesión. Algunas de esas reflexiones las ha compartido con 20minutos en la que fue en su momento, la presentación de uno de sus libros: 'Hasta que se me acaben las palabras". Otras esponáneas frases que dejó el locutor, tratan acerca de la felicidad: "Me considero un hombre muy feliz. Quizá no lo soy del todo porque tengo buena memoria".

Su voz, sus frases reflexivas, sus míticas frases en directo o, simplemente con amigos y compañeros de profesión, seguirán en el oído y el corazón. de todos.