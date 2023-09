Despido fulminante para Scariolo en el Virtus por sus declaraciones sobre la plantilla

El club de baloncesto italiano Virtus Bolonia ha destituido a Sergio Scariolo, campeón del mundo con España y actual seleccionador, que entrenaba también al conjunto italiano, al considerar que sus recientes declaraciones sobre el estado de la plantilla "socavan la serenidad" del equipo, como informó este viernes la entidad.

"Las declaraciones del entrenador a la prensa el 13 de septiembre, que siguen a las realizadas durante la rueda de prensa de final de temporada el 27 de junio, por desgracia, socavan la serenidad y el entusiasmo del entorno de la Virtus y del grupo que está a punto de afrontar los primeros compromisos oficiales de la nueva temporada", escribió el club en su web, al referirse a unas manifestaciones del entrenador en las que analizaba las limitaciones de la plantilla.

Para el técnico italiano, que ya tuvo algunas desavenencias con la directiva durante la pasada temporada, está claro que "la calidad ofensiva es menor", y por eso indicó que su objetivo potencial es tener un mayor rendimiento defensivo: "Será una gran apuesta para muchos jugadores, muchos de los cuales no han tenido un papel tan prioritario. Muchos necesitan dar un paso adelante en términos de personalidad y gestión de posesiones decisivas. Muchos partidos se juegan y ganan en los últimos cuartos, con defensas feroces".

Además, Scariolo valoró las sensibles bajas del conjunto italiano, como la de Milos Teodosic: "Ya no le tendremos jugando el 'pick n' roll', así que habrá que buscar buenos tiros a partir de acciones colectivas y alguien tendrá que ser capaz de crear de la nada. Con España jugamos muy bien como equipo, pero nos faltaba un jugador al que darle el balón en posesiones donde el balón está caliente. ¿Quién podría ser? Aún no lo he identificado. Nadie ha sido así hasta ahora, pero lo esperamos".

La de Iffe Lundberg fue la otra baja que cuestionó, y que no sentó nada bien a la cúpula del club italiano: "La decisión es de la empresa. Entrena con mucha seriedad y profesionalidad, como siempre. Se trata de decisiones basadas en el equilibrio de los medios disponibles. Es la línea elegida, hay que adaptarse y estar unidos".

"El tema de los objetivos es una cuestión para la institución. El club me dio el equipo y lo recibo con ganas de trabajar y de hacerlo competitivo. El equipo lo construye el club y hay que reconocer el mérito de haber hecho todo lo posible en función de los medios disponibles", señaló igualmente Scariolo, culpando en cierta manera a la directiva del Virtus.

Según avanzan desde Italia, las palabras de Scariolo enfurecieron al propietario del equipo, Massimo Zanetti, con el que el entrenador ya había tenido algunas tiranteces la campaña anterior. Ahora, la cuerda se ha terminado rompiendo y Scariolo deja el banquillo del conjunto de Bolonia, así como su hasta ahora ayudante Andrea Diana, a pocos días de arrancar la temporada.

A pesar de todo, Scariolo también intentó ser positivo, aunque la decisión ya parecía irrevocable y no le sirvió de mucho a la postre: "Estoy intentando conocer al equipo y a los nuevos jugadores. Tengo mucha energía e ilusión, la nueva temporada será exigente. Hay mucho trabajo por hacer, pero veo buena actitud y buena voluntad en general. Sólo podré entrar en detalles más adelante".