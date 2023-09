Alkorta estalla contra Uriarte y su directiva en el Athletic: "Sois unos sinvergüenzas"

Rafa Alkorta, exjugador y exdirector deportivo del Athletic Club, no se ha mordido la lengua a la hora de opinar sobre el camino actual que sigue la directiva del conjunto vasco, liderada ahora por Jon Uriarte. El que también fuera jugador del Real Madrid no se guardó nada, y estalló al compartir sus pensamientos sobre la cantera del club, pieza clave en su supervivencia bajo el actual modelo.

"Cuando vas a trabajar a Lezama, en mi opinión, lo primero tienes que ser del Athletic. El mundo del fútbol se ha ido desarrollando a todos los efectos, sobre todo tecnológicamente, pero hay una parte que, como dice Mendilibar, hay que olerla, que es muy importante, y seguramente lo va a oler mejor uno que ha jugado a otro que no ha jugado", arrancó su alegato en una tertulia en Onda Vasca antes de imprimir más temperatura a su discurso.

Y es que Alkorta se mostró my en desacuerdo con la política de limpieza de 'exjugadores' en la institución de formazión aplicada con mano de hierro por Uriarte. "No todos los exjugadores son válidos para Lezama, pero a los que valen no te los puedes cepillar. Eso sí, me parece una falta de respeto", advirtió.

En concreto, Alkorta señaló de manera insistente a la salida de Andoni Lakabeg, uno de sus amigos más cercanos. "Se me saltan las lágrimas cuando me entero de que se quitan del medio a Andoni. Es un tío que ha jugado en el Athletic, que se ha dejado la vida, que ha tenido un montón de problemas en su vida, un tío al que le hemos echado una mano como no podía ser de otra manera. Le sacan de Lezama diciendo que hay no sé qué informe... Sois unos sinvergüenzas", espetó de forma tajante.

Uriarte se ha rodeado de cierta mediocridad

Aunque el exjugador y exdirector deportivo, formado en Lezama en sus inicios, no se quedó ahí, e incluso apuntó de forma directa al entorno del presidente. "Uriarte se ha rodeado de cierta mediocridad y esa cierta mediocridad es la que está haciendo que Lezama intente desvincularse de esos vínculos siempre necesarios", sentenció.