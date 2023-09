Los 'zascas' más divertidos a Piqué en redes por su confesión durante la Diada de Cataluña: "No me apetece trabajar"

La Kings League sigue siendo, en su segunda edición, un fenómeno de entretenimiento deportivo de enorme éxito y popularidad, que mantiene a sus fundadores, presidentes y jugadores en el foco mediático, como se puede comprobar a través de su actividad en redes sociales.

Cualquier excusa es buena para generar interacciones, y nadie disfruta más de estar permanentemente en boca de sus seguidores que Gerard Piqué, como sucedió el pasado lunes. La competición anunció en 'X' que no habría 'after' tras esa jornada, y eso que se trata de una sección casi más célebre que los propios partidos, y el exjugador del Barça no pudo contenerse y contestó al post.

"Es la Diada de Catalunya, no me apetece trabajar", comentó Piqué en evidente tono jocoso, jugando con la extendida idea preconcebida sobre los streamers, con fama de ser poco amigos del trabajo duro. Y, cómo no, una marabunta de respuestas se abalanzó sobre las palabras del presidente de Kosmos, algunas más amistosas que otras.

Las respuestas a Piqué, del amor al odio

Algunos usuarios le agradecieron al retirado internacional español su sinceridad, coincidiendo con él en esa sensación de inapetencia laboral, mientras otros le recordaban al unísono que no le gustaba trabajar en general, "ni hoy ni nunca".

Muchos otros, eso sí, fueron más concretos y fueron un paso más allá, recordándole a Piqué que esa había sido su actitud durante los últimos años de su carrera, y señalando en especial un partido que dejó marcado al central por su deficiente rendimiento en los meses anteriores a su retirada: "En el Barça - Inter (3-3, fase de grupos de la Champions) tampoco te apeteció trabajar y no fue la Diada, fue la liada".

En cambio, los aficionados más 'radicales' de la Kings League no se tomaron tan a broma que no hubiese 'after' de la jornada, y le reprocharon duramente su 'escaqueo': "Piqué dimisión, la Kings League muriendo y él se toma otro día de vacaciones"; "Si no quieres ir tú, vale, pero los demás presidentes seguro que quieren"; "Fomentáis la desilusión, si no os lo tomáis en serio, no os quejéis luego de las bajas audiencias".