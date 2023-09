Las reacciones a la dimisión de Luis Rubiales: "Se acabó"

El anuncio de la dimisión de Luis Rubiales como presidente de la Federación Española de Fútbol colapsó las redes sociales en la noche de este domingo. El comunicado publicado a través de su cuenta de Twitter que confirmó la noticia avanzada en una entrevista exclusiva concedida ante Piers Morgan provocó miles de reacciones en apenas minutos, entre ellas algunas muy destacadas de deportistas, exdeportistas, dirigentes y altos cargos políticos.

Entre el aluvión de respuestas al hilo del corte de vídeo publicado por el periodista británico y del comunicado posterior de Rubiales, destacó la rápida reacción de Yolanda Díaz. "El país feminista avanza cada vez más rápido. La transformación y mejora de nuestras vidas es inevitable. Estamos contigo, Jenni, y con todas las mujeres", escribió la Vicepresidenta Segunda del Gobierno.

A ella se unieron Irene Montero e Ione Belarra, de Unidas Podemos, que suscribieron las palabras de Díaz con el breve eslogan 'Se acabó', convertido posteriormente en tendencia en la red social rebautizada como X.

Se acabó 💪🏾 — Ione Belarra (@ionebelarra) September 10, 2023

También desde el estamento político llegaron las palabras de una de las piezas clave del caso, las del Presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, aunque en su caso optó por compartir su valoración fuera de las redes, en una entrevista radiofónica concedida al programa Tiempo de Juego de la cadena Cope.

"El expresidente ha hecho lo que tenía que hacer. Es lo que le habíamos pedido prácticamente todo el conjunto de la ciudadanía española. Es una buena decisión porque beneficia al fútbol español. No solo lo respetamos, sino que lo compartimos", explicó en declaraciones a la Cadena SER", reflexionó.

Como era de esperar, también llegaron reacciones de protagonistas del mundo del deporte, entre las que destacó la opinión de la exinternacional Vero Boquete. La jugadora de la Fiorentina, especialmente activa en la denuncia de la polémica protagonizada por Rubiales, optó por un enigmático tuit sin palabras, tan solo completado por un 'gif' de un efecto dominó.

A ella también se unió una de las grandes figuras de la historia del fútbol, Gary Lineker, que en su caso optó por un tuit algo más irónico en el que jugó con las palabras del propio expresidente de la federación. "Rubiales: 'No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir... Voy a dimitir'.

Rubiales:

“No voy a dimitir.

No voy a dimitir.

No voy a dimitir.

No voy a dimitir.”



“Voy a dimitir.” — Gary Lineker (@GaryLineker) September 10, 2023

Incluso voces destacadas de la prensa deportiva española tomaron partida en el debate con comentarios como el "¿Hoy es San Martin?", publicado por Danae Boronat (en referencia al conocido dicho español: ' a todo cerdo le llega su San Martin') o el "Close the door when you leave" publicado por Mister Chip en un juego de palabras con un guiño a la entrevista concedida en inglés por Rubiales.