Honda pone en duda la continuidad de Márquez: "El contrato está ahí, pero..."

El futuro de Marc Márquez sigue en el aire. Los rumores de una salida de Repsol Honda cada vez son más intensos, sobre todo después de que Alberto Puig, director del equipo, no negase el adiós del piloto catalán a DAZN, aunque sí que afirmó que quiere convencerle para que se quede.

"Yo te puedo decir lo que hay: nosotros, como sabéis bien, tenemos un contrato con Marc y a nosotros no nos ha dicho nada, con lo cual no te puedo decir gran cosa más", ha comenzado diciendo el director de Honda.

Además, ha confesado que tiene claro qué es lo que deben hacer para que Marc continúe con ellos: "¿Que si convencerle depende de nosotros? Totalmente. Y no con palabras, sino con hechos. En teoría, el contrato está ahí, pero también es cierto que si un piloto decide no correr, pues no corre".

Sobre la actitud de Márquez, ha dicho que entiende "que un piloto cuando la cosa no le funciona, como es el caso, pues esté muy preocupado, entiendo que se plantee muchas cosas, entiendo que hable con otra gente. Lo entiendo todo porque he sido piloto".

Aun así, confiesa que todavía no han tenido ningún acuerdo: "No hemos llegado al punto de que nos dijera: 'El año que viene no quiero correr'. Lo que hay que hacer es hablar poco e intentar traer una moto que funcione, que por lo menos él pueda ver que hay un cierto futuro de cara al año que viene".

La preocupación por perder a Marc Márquez está presente en Honda. "Cuando tú no tienes un producto como para que el piloto esté contento, todo puede pasar. Honda no es una empresa que obligue a la gente a correr, si no lo siente o está a gusto. La solución está costando una barbaridad. Puedes pensar: 'Oye, es que es inexplicable'. También. La vida es como es. Tienes que seguir", ha explicado.