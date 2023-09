Los fans de Taylor Swift decantan la lucha por el Golden Boy... a favor de Bellingham

Hace unos días que el diario deportivo italiano Tuttosport publicó quiénes son los 20 futbolistas que optar a llevarse el Golden Boy Europeo 2023, que reconoce al mejor jugador menor de 21 años que compite en Europa. Entre ellos se encuentran como grandes favoritos Jude Bellingham y Alejandro Balde, de Real Madrid y FC Barcelona respectivamente.

Los aficionados pueden votar en el citado medio quién quieren que gane el premio y, hasta el momento, son estos dos jugadores los que más votos llevan acumulados. Sin embargo, el resultado final podría terminar estando condicionado por... Taylor Swift, la mítica cantante de temas como All Too Well o Love Story.

El principal motivo es que, desde que trascendiesen unas declaraciones de Balde afirmando que no le gusta la cantante estadounidense, sus fans, los swifties, han ido en masa a votar a Jude Bellingham para que el jugador culé tenga menos opciones en el galardón.

"¿Me gusta Taylor Swift? No, no me gusta su música", afirmó el internacional español, sin saber que tiempo después esa frase no iba a sentar bien a parte de la población y, como castigo, se iban a rebelar en su contra en unos premios.

Para ello, los swifties han apostado por votar a Bellingham, actual estrella del Real Madrid, iniciando una campaña para impulsar su candidatura a través del hastag #JudeGoldenBoy.

Al poco tiempo de lanzar esa iniciativa, el resultado cambió drásticamente y Balde, que contaba con más votos que Bellingham, ha sido adelantado por el jugador madridista, que ahora tiene el 49,5% frente al 27,5 del lateral culé.