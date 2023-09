Vilda se marca un Rubiales: "Me sigo considerando seleccionador, mis abogados irán hasta el final"

Varias semanas después de estallar el 'caso Rubiales' y aparecer Jorge Vilda aplaudiendo las palabras del entonces presidente, la RFEF anunció este martes la destitución del entrenador como seleccionador del combinado nacional femenino. Sin embargo, esta decisión no le ha gustado nada al madrileño y está dispuesto a abrir una nueva guerra en el seno del ente federativo.

Ese mismo día por la noche, Vilda se sentó en la Cadena Ser para hablar sobre su desvinculación de la selección, afirmando que estaba en desacuerdo: "He sido cesado, creo que injustamente".

Un día después, a pesar de que parecía calmada la situación, ha reiterado en Radio Marca su opinión sobre esa decisión y, además, ha anunciado que intentará por todos los medios defender sus intereses.

"No entiendo por qué no se me ha mantenido y se me ha cortado la cabeza", volvió a decir en esta citada radio. Y lo acompañó con una revelación que puede recordar al "no voy a dimitir" de Luis Rubiales: "Me sigo considerando seleccionador hasta 2028; mis abogados irán hasta el final; ya estaba todo apalabrado con Luis".

Y es que en la Asamblea Extraordinaria donde el ya inhabilitado presidente sorprendió a todos con su no dimisión, también anunció que renovaba a Jorge Vilda por cuatro años más a razón de medio millón de euros al año.

"Te invito a que te quedes con nosotros los próximos cuatro años cobrando medio millón de euros al año. Voy a decir lo que ganas, que no es el medio millón que decían algunos, son 160.000, 170.000 euros", dijo Rubiales poco antes de ser aplaudido por todo el salón.

Vilda ha reconocido que, aunque "en la Asamblea se dijo públicamente", "ya tenía un acuerdo por cuatro años más", por lo que hará todo lo posible para que se cumpla ese contrato o, al menos, sea indemnizado por lo que considera es una destitución injusta.