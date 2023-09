Vilda, tras ser destituido por la RFEF: "Jamás y nunca aplaudiré nada machista"

Jorge Vilda, el exseleccionador nacional femenino, ha pasado por los micrófonos de la Cadena Ser tras su cese del cargo esta misma tarde. En sus primeras palabras ha dejado caer que su desvinculación es sorpresiva e injusta. "He sido cesado, creo que injustamente".

La única justificación que ha recibido de Pedro Rocha, presidente interino de la Real Federación Española de Fútbol, es que todo se debe a “cambios estructurales”. Vilda ha estado 17 años en el fútbol femenino y ha dicho hoy que "tiene la conciencia tranquila" y que ha trabajado con "respeto e igualdad". "No ha habido nadie con nombres y apellidos que haya dicho 'Jorge Vilda ha hecho esto'. Hasta la fecha, nadie", ha zanjado.

Ha añadido que solo hoy ha recibido 500 mensajes tras su cese, pero no ha especificado si alguno es de las jugadoras. Sobre Jennifer Hermoso ha dicho que la conoce hace 16 años y que ha sido "pieza clave" en este mundial, pero que no ha hablado con ella desde el polémico beso no consentido con Luis Rubiales. "Me he desconectado bastante de todo".

Tampoco ha hablado con Rubiales y ha justificado sus aplausos en la aparición pública del dirigente durante la Asamblea extraordinaria diciendo que había aplaudido "una gestión que no tenemos que olvidar desde 2018". Luego ha añadido que "jamás y nunca aplaudiré nada machista".