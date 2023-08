Ancelotti, sobre el sustituto de Courtois: "Tenemos confianza total en Lunin, pero..."

La grave lesión de Courtois supone una baja más que sensible para el Real Madrid, que podría acometer en las próximas horas el fichaje de un portero top para cubrir su portería. En la rueda de prensa previa al primer partido liguero, Carlo Ancelotti ha asegurado que el equipo tiene "confianza total" en el guardameta Andriy Lunin, pero también ha reconocido que pensarán "si meter otro portero" en la plantilla, dada la falta de "experiencia" del ucraniano.

"Ahora le damos toda la confianza del mundo a Lunin, que es un gran portero que ya ha mostrado su calidad. Tenemos total confianza en él, pensamos que es un gran talento; le falta la experiencia, y la va a tener partido a partido. A nivel personal estamos muy tristes por lo que le ha pasado a Courtois, pero tenemos una plantilla muy larga para obviar estos problemas que pueden pasar", declaró en la rueda de prensa previa al primer partido liguero ante el Athletic Club.

Sin embargo, no descartó la posibilidad de fichar otro guardameta. "Tenemos confianza total en Lunin. En los próximos días pensaremos si meter un portero en la plantilla. Titular... Tenemos confianza en Lunin y seguimos con Lunin", dijo, bromeando sobre lo que le pediría a un nuevo portero. "Que pare con la mano. Con los pies, mejor tener un delantero que acierte", apuntó.

A pesar de la grave lesión de Courtois, el técnico italiano se mostró "muy tranquilo". "Tenemos tiempo para pensarlo hasta el día 31. Tenemos detrás de Lunin porteros muy jóvenes, que tienen mucho potencial, como Cañizares o como Fran, pero la temporada es muy larga. Vamos a pensar en esto solo como número. Fran tiene 17 años, si pensamos en la idea de fichar a otro portero es solo por número, porque tenemos mucha confianza en Andriy", insistió.

"Anímicamente, ayer no fue un buen día; tuvimos la lesión de un jugador importante, pero esto suele pasar en el fútbol. Estas cosas pasan en el fútbol. Ahora deseamos a Courtois que pueda recuperarse pronto", aseguró.

"Tuvimos la tristeza por un compañero que tiene que quedarse fuera por un tiempo, pero hay que mirar hacia adelante. Yo nunca me he preocupado por que los jugadores no puedan estar en un partido. En el momento en el que se supo la lesión de Thibaut, pensamos en darle toda la confianza a Lunin, y la tiene por parte de todos. Lo único que le falta es la experiencia", añadió.