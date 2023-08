La dura confesión de la atleta Sha’Carri Richardson: "Todo era oscuro, traté de suicidarme"

Los Campeonato del Mundo de Budapest, que arranca el próximo 19 de agosto, tiene entre sus protagonistas a Sha’Carri Richardson, joven estadounidense de 23 años que compite por coronarse en velocidad. Sin embargo, aunque ahora vuelve a sonreír, no lo hizo tanto cuando se perdió los Juegos Olímpicos de Tokio por consumo de cannabis.

A lo largo de su carrera, la joven atleta se ha metido en varios líos que le ha llevado a tener también un sinfín de detractores. Incluso llegó a agredir a miembros de la tripulación de un avión, del que terminó siendo expulsada.

Aunque todas las críticas que ha recibido le han afectado psicológicamente, lo que más daño ha hecho a su salud mental ha sido la pérdida de su madre, por la que hasta llegó a cuestionarse su vida y a tener pensamientos suicidas.

"Perder ese vínculo con mi madre realmente me atrapó. Se suponía que ella era mi mundo y ya no estaba. Y yo me preguntaba: '¿Por qué estoy entonces yo aquí?'. Realmente me llevó a un lugar muy oscuro... y traté de suicidarme", ha desvelado ahora la atleta, que perdió a su madre en 2021, mismo año en el que fue castigada sin los Juegos Olímpicos de Tokio.

Sin embargo, el cariño de su tía Shayaria tuvo más peso en Sha’Carri Richardson: "Siempre estaba diciéndole: '¿Me vas a dejar también?'. Ella me dijo que no, que siempre tendría una familia y hasta ahora ella nunca me ha dejado. Sabía que necesitaba eso y cuando ella me lo dio, supe que mi vida se transformaba".