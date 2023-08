Lewandowski y la presión en el fútbol: "Me costó entender que no puedo exigir a los demás lo que yo me impongo"

Todo el mundo conoce al Robert Lewandowski futbolista que ha hecho cantar más de 600 goles, pero pocos conocen cómo es personalmente y lo que hay tras esas cifras. Sin embargo, el polaco se ha sincerado en una entrevista para L'Equipe y ha dejado ver ese lado personal aún por descubrir.

A sus 36 años, el delantero tiene claro que "la edad es solo un número" y nada le impide seguir siendo un gran futbolista. "Cuando me despierto por la mañana, no me digo que mi espalda está envejeciendo y, cuando veo mis pruebas, todo está bien. A veces es incluso mejor que antes", ha asegurado, además de confesar que se está preparando para mejorar constantemente.

Además de los problemas físicos, hay otra cosa que afecta notablemente a los futbolistas: la presión. "Me tomó un tiempo entender que no puedo exigir a los demás lo que yo me impongo. Fue un gran error. Lidiar con la presión también es trabajo. Se han sumado las redes sociales, los medios de comunicación… Hace unos años me di cuenta de que la mejor terapia es hablar con alguien. A veces es solo una necesidad de exteriorizar tus sentimientos", ha revelado sobre ello Robert.

También ha hablado sobre su adolescencia, en la que asegura que cometió "muchos errores". "Era un adolescente turbulento, como muchos, y lleno de energía. No olvido esa parte de mi vida, es parte de mí. Cuando empecé, la gente no creía en mí porque yo era de Polonia. Hacía mucho tiempo que un polaco no alcanzaba este nivel", ha desvelado.

Sobre su futura retirada, ha afirmado que aún le "encanta marcar goles" y puede "continuar muchos años", aunque sabe "que hay un final". Además, se ha cerrado la puerta a continuar en el mundo del fútbol como entrenador, aunque si ha dejado caer que si echa de menos el vestuario podría cambiar de opinión.