Avalancha de críticas a un futbolista por su absurda comparación: "El Mundial femenino es como comerte una salchicha vegana"

La controversia sigue acompañando al Mundial Femenino de Fútbol que se está celebrando en Australia y Nueva Zelanda. Apenas unas horas después de conocerse la investigación que la FIFA ha abierto al seleccionador de Zambia, por presuntos tocamientos a una jugador, la atención se ha centrado sobre Dieter Schatzschneider, exfutbolista alemán y actual ojeador del Hannover.

A Schatzschneider le preguntaron por su opinión sobre el Mundial y su respuesta no pudo ser más desafortunada: "No, no soy un fan del fútbol femenino. Quiero a las mujeres desde el fondo de mi corazón. Pueden jugar y hacer lo que quieran, todo bien . Pero no me gusta. Es como hablar de una salchicha vegana y mi cuerpo rechaza la comida vegana. Cualquiera puede comer vegano, pero a mi no me hace ningún bien"-

Como era de esperar, las críticas al personaje se sucedieron desde entonces sin parar, cuestionando su criterio con todo tipo de insultos y defendiendo el auge y crecimiento del fútbol femenino.