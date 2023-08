La incógnita que abre el fichaje de Dembélé por el PSG: ¿le darán el '7' de Mbappé?

Todos los caminos llevan a Roma como toda la actualidad del mercado de fichajes apunta a Kylian Mbappé. No se ha hablado de otra cosa en el planeta fútbol desde que el francés anunciase por escrito al París Saint-Germain su intención de no prolongar su contrato hasta 2025 y concluir su vinculación con la entidad parisina el próximo verano.

Declaraciones cruzadas —del 'renuevas o te vas', al 'quiero quedarme y cumplir mi contrato'—, numerosos pretendientes para el futbolista —una jugosa oferta de Arabia Saudí y clubes de la Premier League— y un tercer protagonista que completa el culebrón, el Real Madrid, han aparecido con el paso de los días para avivar cada vez más el caso.

A todos ellos se ha sumado un cuarto actor: Ousmane Dembélé. El francés deja el Barça un año después de renovar con el objetivo de ser importante en el proyecto de Xavi Hernández para recalar en el Parque de los Príncipes —a falta de ser anunciado oficialmente— y, quizás, ser el sustituto de Mbappé.

Su llegada a París abre un nuevo capítulo de la saga y genera una nueva cuestión. ¿Le quitará el PSG el '7' a Kylian para dárselo al 'Mosquito'? Ese es el dorsal que el atacante galo ha lucido en Barcelona las dos últimas temporadas y el que llevó durante su etapa en el Borussia Dortmund.

La presión del PSG

No sería extraño pensar que el club decida recurrir a este extremo como nueva medida de presión al capitán de la selección francesa. Ya lo ha hecho antes, pública e internamente. Comenzó con el presidente de la entidad parisina, Nasser Al-Khelaifi: "Si Kylian quiere quedarse, queremos que se quede, pero tiene que firmar un nuevo contrato", dijo el qatarí. Y abrió la puerta a su traspaso: "No queremos perder al mejor jugador del mundo gratis". El atacante galo respondió confirmando su deseo de jugar este año en París.

Así regresó a las instalaciones del PSG, donde se reencontró cara a cara con el dirigente. Ambos dejaron una imagen que dio que hablar: Mbappé escorado, casi con el cuerpo técnico, muy lejos de Al-Khelaifi. El mensaje del presidente en el entrenamiento del equipo fue claro: "Nadie está por encima de la institución, tampoco yo, y el que no quiera jugar por el escudo, o no lo respete, no debería estar aquí".

Poco después llegó el acto final: el conjunto galo compartía la lista de convocados para la gira de pretemporada y entre los seleccionados no estaba el francés, que se quedó en Poissy entrenando junto a los futbolistas que no forman parte del proyecto parisino.

Y a pesar de todas esas medidas, las posturas parecen seguir en el mismo punto que el primer día, el PSG quiere que se vaya, pero Mbappé quiere quedarse. Mientras, el Real Madrid sigue sin mover ficha. Lo único que parece haber cambiado es el tiempo, cada vez queda menos. Con la llegada de agosto una cuenta atrás invisible se ha iniciado con fecha límite el 12 de agosto, cuando arranca la Ligue 1 y la Liga española.