Aston Martin descubre por fin las debilidades del AMR23 y prepara novedades para Bélgica

Fernando Alonso se ha visto superado por los rivales de la zona media de la parrilla en los últimos Grandes Premios y las evoluciones del coche del asturiano no ha sido las esperadas por nadie. Ni por el propio bicampeón del mundo, ni por la escudería británica, ni por supuesto por los fans, y menos después de un inicio fulgurante de Mundial que prometía mucho más a estas alturas de campeonato.

Las preocupaciones y peores pronósticos terminaron de confirmarse tras una carrera en el Hungaroring en la que Alonso terminó noveno, más lejos que nunca este año del podio, en un circuito donde auguraban a principios de año ser muy competitivos. No obstante, las malas sensaciones venían arrastrándose desde Montmeló, donde el asturiano profetizó erróneamente que no volverían a quedarse sin podios.

En definitiva, el AMR23 se ha quedado estancado en su rendimiento inicial, con muy poca incidencia de las mejoras instaladas hasta ahora. Sin embargo, la peor parte para Aston Martin ha sido el no poder identificar los problemas que han ido surgiendo en su monoplaza, ni leer correctamente qué piezas o configuraciones son las causantes de esta caída en el rendimiento que ha hecho que Ferrari, Mercedes y sobre todo McLaren les hayan superado e igualado de un día para otro.

Por suerte, el director de Aston Martin, Mike Krack, ha confirmado ahora desde Spa-Francorchamps que han logrado descubrir por fin las debilidades del monoplaza, pero no será posible arreglarlo a corto plazo. El parón veraniego reducirá el margen de mejora del coche del asturiano, debido a que las fábricas de Fórmula 1 cerrarán durante dos semanas, y hasta después de este periodo los equipos no podrán trabajar en piezas nuevas.

Mejoras que empeoran

Mientras que otros equipos como McLaren han progresado, Aston Martin se ha quedado rezagado a pesar de las supuestas mejoras añadidas. El monoplaza de Alonso destacó al principio de temporada por ser rápido en curva lenta y traccionar mejor que sus rivales, pero ahora no lo es, lo que significa que algún elemento añadido ha cambiado el comportamiento del coche a peor.

No es de extrañar, eso sí, por lo novedoso del AMR23, un modelo casi prototipo que ha ido perdiendo terreno con el paso de las carreras; y porque la mitad de las piezas del coche las produce Mercedes, por lo que desarrollar mejoras útiles se vuelve mucho más complejo. Lo que deja entrever en este sentido Mike Krack es que las decisiones de 'set-up' y las mejoras no han sido las correctas para incrementar las prestaciones del coche y así poder volver competir en la tabla alta del campeonato.

El gran Premio de Hungría ha servido para confirmar que el equipo no va por el buen camino y que las piezas añadidas al monoplaza no has servido para incrementar su rendimiento, pero eso afortunadamente parece que va a cambiar. Hungaroring fue el toque de atención definitivo, porque era junto a Mónaco su mejor baza para ganar una carrera este año... y Fernando fue noveno.

A pesar de todo, el director de Aston Martin, Mike Krack, no justifica este déficit de rendimiento con el repentino cambio de neumáticos a mitad de temporada ni con el techo presupuestario, que habrán influido pero nunca tanto como para lastrar así al monoplaza. Tras las vacaciones, tienen planeado introducir un auténtico paquete de mejoras que actualice drásticamente el AMR23, y que lo podría devolver a la zona noble para pelear de nuevo con Red Bull.

Pequeñas mejoras en Bélgica

Antes aún queda el Gran Premio de Bélgica, y para el fin de semana al sprint en Spa-Francorchamps, donde se espera lluvia y no se darán las mejores condiciones para ver si las piezas funcionan, el coche de Fernando Alonso disfrutará de pequeñas mejoras. En concreto, los cambios que se esperan, más allá de las adaptaciones propias del circuito, son un alerón trasero con menos carga aerodinámica y alguna mejoría en el suelo del monoplaza.

Aston Martin no pierde la ilusión del principio de temporada y Mike Krack cree que el monoplaza de Alonso podrá recuperar el nivel en un par de carreras, dependerá de lo que se tarde en identificar el problema y en tratar. El gran paquete de mejoras llegará para Zandvoort, después del parón veraniego, donde se espera volver a ver a Fernando Alonso luchando por un podio o por la 33.