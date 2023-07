"Vamos a acabar en el hospital", Dustin Poirier espera una auténtica guerra frente Gaethje en UFC 291

El próximo sábado, en UFC 291, van a colisionar dos de los luchadores más duros del planeta, Dustin Poirier y Justin Gaethje. Se trata de dos especialistas en striking que han protagonizado algunas de las mejores peleas de UFC de los últimos años.

Dustin Poirier es conocido por haber sido el primer artista marcial mixto en noquear a Conor McGregor. No obstante, el luchador estadounidense es mucho más que eso. No hay que olvidar sus guerras frente a Dan Hooker, Max Holloway o el primer enfrentamiento que mantuvo con Justin Gaethje.

La potencia de Gaethje

En aquella ocasión las cosas se mantuvieron bastante igualadas y cualquiera de los dos podría haber caído. No hay que olvidar que Gaethje es famoso por sus “comebacks”, es decir, por saber reponerse cuando casi ha perdido la conciencia. En aquella ocasión no pudo, pero sí consiguió remontar frente Michael Johnson, Michael Chandler o Tony Ferguson, peleas en las que estuvo muy tocado, pero en las que supo sobreponerse y noquear a sus rivales. De hecho, como Dustin Poirier, Justin Gaethje en uno de los pegadores más fuertes de UFC:

Acabaremos en el hospital

No es de extrañar, por tanto, que la predicción del propio Dustin Poirier pase por el KO o por una charla amistosa entre ambos en el hospital: “No creo que vayamos a acabar los cinco asaltos. Si hacemos los 25 minutos lo más probable es que acabemos hablando de la pelea en el hospital, porque es ahí donde tendremos que ir”.

Con la vida “solucionada” (no olvidemos sus dos enfrentamientos con McGregor), Dustin Poirier ha aceptado esta pelea por el puro gusto de pelear con alguien difícil. Como le dijo a Amy Kaplan: “Sabes, este es el tipo de peleas que quiero hacer. Cuando escuché el nombre de Chandler, cuando me llamaron para pelear con Michael Chandler, me puse nervioso porque conozco los peligros de ese tipo de peleas y esto es lo que me motiva. Lo mismo me pasa con Gaethje”.