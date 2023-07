El dardo de Alpine a Fernando Alonso: "Ahora tenemos pilotos jóvenes y rápidos"

Antes de recuperar la ilusión en Aston Martin, Fernando Alonso vivió dos temporadas en Alpine que no fueron precisamente fáciles. Su decisión fue muy cuestionada, tanto por aficionados como por los propios integrantes de la escudería francesa. Sin embargo, Otmar Szafnauer, su jefe de equipo, ha asegurado que no le guarda rencor.

"Creo que Vettel desencadenó el mercado al retirarse el año pasado en Hungría. Para mí, Fernando era un agente libre en ese momento y tenía la libertad de firmar con nosotros o con cualquier otro equipo", ha explicado el directivo en el podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond The Grid.

Además, entiende que "Aston Martin le ofreció un contrato más a largo plazo" y "pensó que era lo mejor y firmó con ellos", lo que considera que "es justo". Con estas declaraciones, quiere dejar ver que Alpine presentó una oferta a Alonso, pero el asturiano afirmó hace unos días que no fue así.

"En realidad, no fue una elección, porque no tuve ninguna oferta de Alpine. Si hubiera tenido una oferta de Alpine al inicio de año la hubiera firmado, seguro. Pero sólo tuve una oferta (la de Aston Martin) y la acepté", declaró antes del GP de Hungría.

Aunque Fernando ya es pasado para Alpine, Szafnauer también le ha lanzado una pequeña 'pulla' gracias a sus actuales corredores: "La experiencia de Fernando vale mucho. Sin embargo, ahora tenemos a dos pilotos que son relativamente jóvenes, son rápidos y también tienen experiencia. No son campeones del mundo y Fernando sí, así que podríamos pensar que él sabe ganar títulos, pero Esteban y Pierre han ganado carreras y estoy contento con la aportación de ambos".

Aún así, ha insistido en que no le guarda rencor: "Si se da el caso y nos cruzamos, hablo con Fernando, pero no ocurre mucho. Ya no somos del mismo equipo. A otro que he visto es a Flavio Briatore, ha estado en algunas carreras este año y también he hablado con él. No hay rencores, Fernando era un agente libre en ese momento".